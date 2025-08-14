Rumah Laksamana Maeda: Saksi Bisu Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan

Ilustrasi(Indonesia Kaya)

PERUMUSAN teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira Jepang yang berperan penting bagi kemerdekaan Indonesia. Pada 16 dan 17 Agustus 1945, para tokoh pendiri bangsa, termasuk Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo, merumuskan naskah penting di rumah ini.

Pemilihan rumah Laksamana Maeda bukan tanpa alasan. Tempat tersebut dipilih karena sikap Maeda yang memberikan jaminan keselamatan pada Bung Karno dan tokoh-tokoh lainnya. Karena simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia, ia mengizinkan rumahnya dipakai sebagai lokasi pertemuan untuk menyusun teks proklamasi.

Alasan Pemilihan Rumah Laksamana Maeda

Berikut penyebab lain mengapa penyusunan teks proklamasi berlokasi di rumah Laksamana Maeda:

Rumah Laksamana Maeda dinilai lebih aman dibandingkan lokasi lainnya. Ahmad Soebardjo yang merupakan salah satu toko dalam perumusan teks proklamasi, memiliki hubungan yang baik dengan Laksamana Maeda. Hak imunitas, tentara Jepang tidak bisa menerobos masuk ke rumah Maeda. Maeda memberikan dukungan penuh karena ia sangat bersimpati pada perjuangan bangsa ini. Lokasi strategis, rumah tersebut terletak di Jalan Imam Bonjol No. 1, Jakarta Pusat.

Laksamana Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang. Ia dikenal memiliki pandangan yang lebih terbuka dibanding perwira Angkatan Darat. Hal itu karena pengalamannya yang pandai berbahasa asing.

Ia bahkan mendirikan asrama untuk nasionalis muda dan menghadirkan tokoh-tokoh terkemuka sebagai tenaga pengajar. Sikap Maeda menuai simpatik dan terbuka terhadap para nasionalis sehingga membuatnya dihormati. Akhirnya ia memberikan ruang untuk melakukan aktivitas penting bagi masa depan bangsa.

Penyusunan teks proklamasi dilakukan di ruang makan rumah Laksamana Maeda, ia sebagai tuan rumah mengundurkan diri tidur ke kamarnya ketika peristiwa bersejarah tersebut sedang berlangsung. Perumusan tersebut ditemani Miyoshi, orang kepercayaan Mayor Jenderal Nishimura yakni kepala pemerintahan umum bersama Sukarni, Sudiro, dan B.M. Diah menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Soebardjo membahas mengenai rumusan teks proklamasi.

Di ruang makan tersebut, menjelang tengah malam, rumusan teks proklamasi yang akan dibacakan esok harinya sedang disusun. Soekarno menuliskan konsep proklamasi pada secarik kertas. Sementara itu, Hatta dan Ahmad memberikan sumbangan pemikiran mereka secara lisan.

Waktu menunjukkan pukul 04.00 pagi hari, Soekarno menyampaikan bahwa situasi mendesak sehingga mengharuskan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepatnya. Ia membacakan rancangan teks dan mengusulkan agar naskah dapat ditanda tangani oleh wakil bangsa Indonesia, disetujui oleh Hatta.

Namun, usulan ini ditolak para pemuda, mereka tidak setuju jika tokoh-tokoh yang dianggap pro Jepang ikut menandatangani. Setelah berbagai diskusi, Sukarni mengusulkan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. (umsu/setneg/Z-2)