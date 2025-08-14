Headline
Pusat Diminta Atasi Masalah di Pati

Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.

Tokoh-Tokoh Penting dan Isi Teks Proklamasi 1945

Muhammad Ghifari A
14/8/2025 09:58
Tokoh-Tokoh Penting dan Isi Teks Proklamasi 1945
Ilustrasi(Pinterest)

PROKLAMASI kemerdekaan Indonesia merupakan momen yang bersejarah. Peristiwa tersebut tak lepas dari tokoh proklamasi Indonesia yang sudah berjuang. Para tokoh ini berjuang keras, terutama lewat jalur diplomasi, agar Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang merdeka.

Setiap tokoh dalam proklamasi kemerdekaan punya perannya sendiri. Ada yang bertugas merumuskan naskah proklamasi, mengetiknya, membacakan, hingga menyumbang ide dalam pembentukan negara. Siapa saja, ya, tokoh proklamasi itu?

Tokoh-Tokoh Kunci Proklamasi Kemerdekaan

  • Ir. Soekarno: Sebagai Presiden pertama Indonesia, Soekarno berperan sentral dalam perjuangan kemerdekaan. Ia aktif di berbagai organisasi seperti PNI, BPUPKI, dan PPKI. Soekarno merumuskan dan menulis teks proklamasi, lalu membacakannya di hadapan rakyat. Bersama Mohammad Hatta, ia menandatangani naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia.
  • Mohammad Hatta: Wakil Presiden pertama Indonesia ini dikenal sebagai diplomat ulung. Ia berperan penting dalam perundingan kemerdekaan dan menyumbangkan ide untuk paragraf pertama teks proklamasi. Hatta juga turut menandatangani naskah proklamasi bersama Soekarno.
  • Ahmad Soebardjo: Tokoh dari Golongan Tua ini memainkan peran krusial dalam Peristiwa Rengasdengklok. Ia meyakinkan Golongan Muda untuk mengizinkan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dengan jaminan proklamasi akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Soebardjo juga menyumbangkan ide untuk paragraf kedua teks proklamasi.
  • Sutan Syahrir: Mewakili Golongan Muda, Syahrir adalah tokoh yang mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan setelah mendengar berita kekalahan Jepang dari radio BBC.
  • Sayuti Melik: Perannya tidak kalah penting. Sayuti Melik bertugas mengetik naskah proklamasi yang telah disepakati dan mengusulkan agar Soekarno-Hatta yang membubuhkan tanda tangan.

Isi Teks Proklamasi Kemerdekaan

Proklamasi yang dibacakan oleh Ir. Soekarno pada 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta, memiliki makna mendalam. Berikut adalah isi teks lengkapnya:

PROKLAMASI
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno/Hatta

Peran para tokoh di balik Proklamasi adalah bukti nyata kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan kolektif. Teks Proklamasi menjadi penanda berakhirnya masa penjajahan dan dimulainya era baru bagi bangsa Indonesia.  (PijarBelajar/Z-2)

 



Editor : Thalatie Yani
