Tokoh-Tokoh Penting dan Isi Teks Proklamasi 1945

Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
PROKLAMASI kemerdekaan Indonesia merupakan momen yang bersejarah. Peristiwa tersebut tak lepas dari tokoh proklamasi Indonesia yang sudah berjuang. Para tokoh ini berjuang keras, terutama lewat jalur diplomasi, agar Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang merdeka.
Setiap tokoh dalam proklamasi kemerdekaan punya perannya sendiri. Ada yang bertugas merumuskan naskah proklamasi, mengetiknya, membacakan, hingga menyumbang ide dalam pembentukan negara. Siapa saja, ya, tokoh proklamasi itu?
Proklamasi yang dibacakan oleh Ir. Soekarno pada 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta, memiliki makna mendalam. Berikut adalah isi teks lengkapnya:
PROKLAMASI
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno/Hatta
Peran para tokoh di balik Proklamasi adalah bukti nyata kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan kolektif. Teks Proklamasi menjadi penanda berakhirnya masa penjajahan dan dimulainya era baru bagi bangsa Indonesia. (PijarBelajar/Z-2)
