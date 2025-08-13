Karakter Jumbo Bakal Meriahkan Perayaan HUT ke-80 RI

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar (tengah)(Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden)

PULUHAN intellectual property (IP) lokal, termasuk karakter film animasi Jumbo, bakal tampil memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia (RI). Puluhan IP lokal itu akan tampil di sepanjang jalan dari Monas hingga Semanggi pada Minggu, 17 Agustus 2025.

"Kita sudah open call beberapa minggu lalu. Sampai hari ini sudah ada 50 IP yang ikut memeriahkan HUT kemerdekaan, seperti Milk & Mocha, Si Juki, Punopals, Kembu Club, Red Miller dan banyak IP lokal keren lainnya." kata Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar dikutip dari siaran pers, Rabu (13/8).

Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan pemilik IP lokal untuk memeriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Salah satu yang akan ditampilkan adalah instalasi di Karnaval Kemerdekaan, stiker-stiker IP, dan standee yang berbentuk karakter. Stiker dan standee itu akan disebar untuk menyemarakkan kemerdekaan Indonesia.

Karakter tokoh karya kreator lokal juga bakal ditampilkan dalam berbagai instalasi. Itu juga dilengkapi dengan aktivasi Indonesia Bermain, permainan kemerdekaan di sepanjang Monas menuju Semanggi. "Di setiap titik permainan akan ada IP lokal yang menemani," ujar Irene.

Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Noudhy Valdryno mengapresiasi kolaborasi tersebut. Apalagi kreator IP sudah berupaya keras untuk melahirkan sebuah karakter yang ikonik.

"Teman-teman sudah bekerja keras membangun IP. Semuanya unik-unik, sudah mendunia juga. Jadi, kita sangat semangat dan bangga sejumlah IP lokal bisa tampil memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI," kata Ryno.

Dia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan sektor ekonomi kreatif. Bahkan, ekonomi kreatif menjadi salah satu prioritas. "Sekarang kita memiliki Kementerian Ekonomi Kreatif dan teman-teman kreator senang bisa berkolaborasi. Saya rasa itu yang diinginkan oleh Pak Presiden," tambah Ryno.

Dengan kolaborasi itu, dia berharap sektor ekonomi kreatif semakin maju. Para kreator juga semakin menciptakan karakter-karakter yang mendunia. "Bukan hanya semakin maju sendiri-sendiri, tapi bergandengan tangan antar-kreator yang didukung oleh pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif," pungkas Ryno. (