MER-C: Kirim Tim Medis ke Perbatasan, Bukan Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PRESIDEN Prabowo Subianto menginstruksikan agar Indonesia memberikan bantuan pengobatan kepada sekitar 2.000 warga Gaza korban perang, dengan rencana pelaksanaan layanan medis di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Namun, kebijakan ini mendapat sorotan kritis dari MER-C Indonesia.
Ketua Dewan Pembina MER-C, dr. Sarbini Abdul Murad, menyebut kebijakan tersebut berpotensi menjerumuskan Indonesia ke dalam skenario yang menguntungkan pihak Israel.
“Saya pikir presiden perlu mengkaji ulang rencana ini, karena kita bisa saja terjebak dalam skenario Israel yang ingin mengosongkan Gaza dari warganya,” ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (8/8).
Menurutnya, sejak awal pola evakuasi warga dari Gaza sudah dapat terbaca. Jika evakuasi massal dilakukan, Israel akan semakin mudah menguasai wilayah tersebut.
“Jika Indonesia ingin membantu, maka kirimlah tim medis ke perbatasan Gaza-Mesir dan dirikan rumah sakit lapangan, sehingga evakuasi medis bisa dilakukan lebih cepat tanpa mengeluarkan warga dari tanah mereka,” jelasnya.
Sarbini juga menekankan bahwa kebutuhan paling mendesak warga Gaza saat ini adalah logistik dasar, bukan evakuasi.
“Yang mereka butuhkan sekarang adalah makanan, air bersih, sembako, dan obat-obatan. Itu yang paling krusial,” katanya.
Ia menambahkan bahwa bantuan kemanusiaan yang tepat sasaran dan akses yang lancar menjadi kunci dalam meredakan penderitaan warga Gaza, terlebih bila terjadi gencatan senjata.
“Karena itu, perlu ada gencatan senjata agar semua kebutuhan bisa masuk dan penderitaan warga segera teratasi,” pungkas Sarbini yang akrab disapa dr. Ben. (Z-10)
PENGAMAT politik Citra Institute Efriza menilai pernyataan Presiden Prabowo yang disebut hanya memilih pembantu yang berkeringat bersamanya di Pilpres 2024 sekaligus bantahan isu reshuffle
ISU mengenai orang yang tidak berkeringat dan disebut ingin masuk ke dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto tak memiliki implikasi politik secara nyata
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, meyakini Presiden Prabowo Subianto memiliki tekad kuat untuk membawa perubahan besar demi kemajuan bangsa
Prabowo Subianto mengisyaratkan tidak akan mengundang kepala negara asing dalam peringatan HUT ke-80 RI
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia Tahun 2025 merupakan ruang ilmiah yang harus dijaga dari politisasi.
ARAHAN Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan kesiapan Indonesia membantu pengobatan bagi sekitar 2 ribu warga Gaza dengan membuat lokasi medis di Pulau Galang menuai sorotan.
Pakar Internasional Apresiasi Inisiatif Kemanusiaan Indonesia Tapi Bukan Pemindahan Permanen
Belum ada kesepakatan atau persetujuan dari organisasi internasional yang berwenang seperti PBB terkait usulan tersebut.
Sistem distribusi bantuan yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat ini lebih melayani kepentingan militer dan politik dibandingkan kebutuhan rakyat sipil.
Dr. Hossam Abu Safiya, seorang dokter Palestina yang dilaporkan mengalami kondisi kritis di dalam tahanan Israel setelah diduga menerima siksaan parah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved