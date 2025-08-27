NasDem dan PKS Bertekad Sukseskan Kebijakan Pemerintahan Prabowo

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kiri) menerima kunjungan delegasi PKS.(Dok. Istimewa)

DPP Partai NasDem menerima kunjungan silaturahmi dari DPP PKS di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (27/8/2025). Pertemuan yang berlangsung hangat ini menjadi ajang perkenalan kepengurusan baru PKS sekaligus menegaskan komitmen kedua partai dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pertemuan ini disambut langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di ruang kerjanya. Ia didampingi Wakil Ketua Umum NasDem, Saan Mustopa, Sekjen NasDem, Hermawi Taslim, Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni, serta Ketua Fraksi NasDem DPR RI Viktor Laiskodat.

Sementara itu, rombongan PKS dipimpin oleh Presiden PKS, Al Muzzammil Yusuf, Sekjen PKS, Muhammad Kholid, serta Ketua Dewan Syuro PKS, Mohamad Sohibul Iman. Pertemuan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB.

Waketum NasDem Saan Mustopa menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan silaturahmi antarpartai yang sudah terjalin sejak lama dan rutin dilakukan. Kedatangan PKS kali ini sekaligus memperkenalkan jajaran kepengurusan baru di DPP PKS.

“Pertemuan NasDem dengan PKS ini kan relatif sering. Dulu NasDem pernah berkunjung ke kantor PKS dan PKS juga beberapa kali kunjungan ke NasDem. Sekarang memang mereka melakukan kunjungan atau silaturahmi kembali karena memang kepengurusan mereka baru melakukan pergantian, mulai dari Dewan Syuronya, presidennya baru, dan tentu sebagai sahabat mereka ingin silaturahmi sekaligus menyampaikan terkait soal kepengurusan,” kata Saan.

NasDem juga menyampaikan terima kasih atas kunjungan silaturahmi PKS. Ia menambahkan, saat ini baik NasDem maupun PKS sama-sama menjadi bagian dari partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Menurut saya untuk obrolan politik menuju 2029 mungkin terlalu jauh. Tapi yang penting baik NasDem maupun PKS itu sama-sama bergabung di pemerintahan Pak Prabowo dan tentu kita punya komitmen yang sama bagaimana pemerintahan Pak Prabowo dengan segala program-program prioritasnya bisa dijalankan dan memberikan kebaikan untuk rakyat dan bangsa Indonesia. NasDem dan PKS tentu berkomitmen untuk mensukseskan itu semua,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menyampaikan rasa hormat atas sambutan yang diberikan oleh Surya Paloh dan jajaran pengurus NasDem.

“Kami rombongan diterima oleh Bang Surya Paloh sebagai pimpinan tertinggi NasDem dengan jajarannya. Kedatangan kami bagian dari silaturahmi kebangsaan. Kami sudah datang ke Pak Prabowo Subianto, lalu sekarang ke NasDem, dan selanjutnya akan berkunjung ke partai-partai lain,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Al Muzzammil juga menyerahkan undangan resmi Musyawarah Nasional (Munas) PKS yang akan digelar pada 26–28 September 2025. Surya Paloh menjadi tokoh nasional kedua yang menerima undangan setelah Presiden Prabowo.

“Alhamdulillah bersama NasDem tadi Pak Saan sudah bicara hubungan yang lama, dialog yang sering, dan kami juga alhamdulillah menyepakati untuk ada pendalaman isu-isu strategis yang dipandang penting untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Titik temu yang bisa dicapai oleh kami akan dilanjutkan dalam diskusi dan mungkin akan disampaikan ke publik hasil kajian kami,” pungkasnya. (I-1)