Prabowo Tunjuk Pengganti Noel di Kabinet Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto.(MGN/Kautsar Widya Prabowo)

Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya menanggapi kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel. Kepala Negara memastikan sudah menyiapkan figur pengganti di jajaran Kabinet Merah Putih.

“Sudah ada (penggantinya), tenang saja,” kata Prabowo di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (PON), Jakarta Timur, Selasa (26/8).

Prabowo menegaskan proses pengisian posisi lowong tersebut tengah berjalan. Namun, ia belum menyebutkan kapan tepatnya perombakan kabinet atau reshuffle akan diumumkan.

Noel Resmi Diberhentikan

Sebelumnya, Noel diberhentikan dari jabatan Wamenaker setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden mengenai pemberhentian saudara Immanuel Ebenezer dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” jelas Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan video, Jumat, 22 Agustus 2025. (Z-10)