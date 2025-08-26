Prabowo Tunjuk Pengganti Noel di Kabinet Merah Putih

Headline
Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya menanggapi kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel. Kepala Negara memastikan sudah menyiapkan figur pengganti di jajaran Kabinet Merah Putih.
“Sudah ada (penggantinya), tenang saja,” kata Prabowo di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (PON), Jakarta Timur, Selasa (26/8).
Prabowo menegaskan proses pengisian posisi lowong tersebut tengah berjalan. Namun, ia belum menyebutkan kapan tepatnya perombakan kabinet atau reshuffle akan diumumkan.
Sebelumnya, Noel diberhentikan dari jabatan Wamenaker setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden mengenai pemberhentian saudara Immanuel Ebenezer dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” jelas Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan video, Jumat, 22 Agustus 2025. (Z-10)
KPK mengungkap adanya tiga mobil mewah yang diduga dipindahkan dari rumah dinas mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, seusai operasi tangkap tangan (OTT).
Penyidik KPK menyita satu unit mobil Toyota Alphard dari rumah Noel dari hasil penggeledahan.
Penyidik KPK menemukan empat unit ponsel yang disembunyikan di plafon rumah Immanuel Ebenezer alias Noel
Almas mengatakan Presiden Prabowo dalam berbagai pidato kenegaraannya kerap menggaungkan pemerintahan yang dipimpin akan sangat tegas memberantas korupsi.
Akankah kasus ini juga menjadi titik kebangkitan KPK dalam memberantas korupsi dengan menindak pihak-pihak lain maupun menuntaskan kasus-kasus lain?
