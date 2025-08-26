KPK Sita Mobil Alphard dan Ponsel dari Rumah Dinas Noel Ebenezer(Metrotvnews/Candra)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel di Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (26/8). Dari lokasi itu, penyidik menyita satu unit mobil Toyota Alphard serta sejumlah barang bukti elektronik.

“Tim mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan juga aset dalam bentuk kendaraan bermotor roda empat,” kata juru bicara KPKK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (26/8).

Menurut Budi, barang elektronik yang disita berupa ponsel yang diduga terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Baca juga : Geledah Rumah Noel, KPK Temukan 4 Ponsel Disembunyikan di Plafon

“Hari ini juga langsung dibawa oleh penyidik,” ucap Budi.

KPK telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Noel; Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Irvian Bobby Mahendro; Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Gerry Aditya Herwanto Putra; Sub Koordinator Keselamatan Kerja Ditjen Bina K3 Subhan; dan Sub Koordinator Kemitraan serta Personel Kesehatan Kerja Anita Kusumawati.

Tersangka lainnya yakni pejabat Ditjen Binwasnaker dan K3 Fahrurozi; Direktur Bina Kelembagaan Hery Sutanto; Subkoordinator Sekarsari Kartika Putri; Koordinator Supriadi; serta dua pihak swasta dari PT KEM Indonesia, Temurila dan Miki Mahfud.

Dalam kasus ini, Irvian disebut Noel sebagai “sultan” karena menjadi pihak yang banyak menerima aliran dana hasil pemerasan. (P-4)