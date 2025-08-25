Kasus Dugaan Pemerasan Sertifikat K3: Menteri Yassierli Berpotensi Diperiksa KPK

Headline
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Nama Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, disebut berpeluang diminta keterangannya oleh penyidik.
“Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap siapa pun yang dinilai mengetahui konstruksi perkara. Kami mengimbau agar seluruh pihak yang dipanggil bersikap kooperatif,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (25/8).
Menurut Budi, keterangan Yassierli dinilai penting untuk menggali sejauh mana peran pengawasan pimpinan dalam perkara ini. Hal itu tak lepas dari keterlibatan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, yang diduga membiarkan bahkan meminta setoran dari hasil pungli.
“Dengan begitu, penyidik bisa mengumpulkan keterangan yang komprehensif,” tambah Budi.
KPK menegaskan telah menyusun daftar saksi yang akan diperiksa. Proses pemberkasan pun dikebut agar segera dapat dilimpahkan ke pengadilan sesuai batas waktu penyidikan.
“Pemeriksaan akan melibatkan tersangka, saksi, maupun pihak lain yang dianggap memahami alur kasus ini,” jelas Budi.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Mereka antara lain:
Irvian disebut sebagai penerima terbesar uang pungli. Bahkan Noel sempat menjulukinya sebagai “sultan”.
Sejauh ini, KPK telah menyita 22 kendaraan sebagai barang bukti. Untuk Noel sendiri, bukti yang berhasil diamankan antara lain uang Rp3 miliar dan sebuah motor Ducati berwarna biru. (Z-10)
