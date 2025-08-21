OTT Immanuel Ebenezer, Menaker: Semua Jajaran Wajib Teken Pakta Integritas

Headline
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Hal itu ia sampaikan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tidak ada toleransi atas perilaku koruptif," ujar Yassierli dikutip Antara, Kamis (21/8).
Sebagai langkah pencegahan, Yassierli telah mewajibkan seluruh pejabat dan jajaran Kemnaker menandatangani pakta integritas. Ia menegaskan siap mencopot siapa pun yang terbukti melakukan tindak korupsi.
"Saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani Pakta Integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi," kata dia.
Terkait kemungkinan adanya perombakan di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Menaker menegaskan setiap langkah harus berdasarkan bukti.
"Tentu semua harus ada berbasis bukti. Dan saya jamin kalau ada bukti, dan kemudian itu benar, tidak ada toleransi. Tapi sekarang tentu kita praduga tidak bersalah dulu," kata Yassierli.
Yassierli menambahkan, dirinya siap menonaktifkan pejabat Kemnaker yang terlibat kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani KPK.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kekecewaannya atas OTT KPK terhadap Wamenaker. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden telah berulang kali mengingatkan seluruh jajaran kabinet agar konsisten menjaga integritas dan semangat antikorupsi.
"Ya (Presiden Prabowo) menyayangkan, menyayangkan. Di tengah sudah berkali-kali diingatkan," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kamis (21/8), (P-4)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan layanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tetap berjalan pasca OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (26/7).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
Menaker, Yassierli, menegaskan pentingnya transformasi sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.
Setyo menyebut meladeni bantahan Noel tidak penting dalam penanganan perkara. Pencarian bukti untuk memastikan kasus pemerasan ini bisa dibawa ke persidangan dinilai lebih penting.
Tersangka itu mengaku cuma memiliki satu mobil yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp75,2 juta. Data lain yang dicatatkan yakni kas dan setara kas senilai Rp2,2 miliar.
KPK akan melakukan penelusuran aset untuk mencari barang yang diduga berkaitan dengan perkara, dan masih disembunyikan.
Padahal, kata dia, penindakan hukum yang dilakukan KPK penting untuk memperbaiki instansi yang sebelumnya dipimpin Noel.
Tanak mengatakan, pihaknya berpeluang menerapkan pasal pencucian uang ke Irvian ‘Sultan’. Itu, kata dia, tergantung dari perkembangan penyidikan.
Desakan ini menyusul pernyataan KPK bahwa praktik pungli telah berlangsung sejak 2019, dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wamenaker Imanuel Ebenezer (Noel).
