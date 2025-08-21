Sudah Diperingatkan lewat Patung Rompi Oranye di Kantor Kemnaker, Noel Malah Kena OTT KPK

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sudah pernah mengingatkan jajarannya untuk menjauhi praktik korupsi dengan cara unik. Di lobi utama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), berdiri sebuah patung pria berompi oranye bertuliskan KPK, simbol rompi yang dipakai para koruptor.
"Kemudian teman-teman kalau lihat di sini ada patung orang pakai rompi oranye. Saya selalu mengingatkan," ujar Yassierli dikutip Antara, Kamis (21/8),
Patung tersebut lengkap dengan kemeja putih, celana hitam, sepatu formal, serta kalung bertuliskan “Jangan Mimpi Pakai Rompi Ini.” Pesan itu kini terasa kontras setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Dalam OTT itu, KPK menyita sedikitnya 22 kendaraan, terdiri dari 15 mobil dan 7 motor. Deretan barang bukti tersebut antara lain Nissan GT-R, Toyota Corolla Cross, dua Hyundai Palisade, Suzuki Jimny, tiga Honda CRV, Jeep, Hilux, dua Xpander, Hyundai Stargazer, BMW, Pajero Sport, hingga motor Ducati dan Vespa.
“Sampai dengan saat ini barang bukti yang diamankan berupa 15 kendaraan roda empat dan tujuh kendaraan roda dua,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (21/8).
Budi belum dapat memberitahukan mengenai kepemilikan maupun lokasi penyitaan puluhan kendaraan tersebut.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menambahkan, OTT ini terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3. Selain Noel, sepuluh orang lain turut ditangkap.
Ia menduga praktik pemerasan ini telah berlangsung lama dengan nilai yang cukup besar. “Sudah berlangsung lama, jadi cukup besar (nilai pemerasannya),” kata Fitroh Rohcahyanto melalui keterangan tertulis, Kamis (21/8).
KPK mengungkap adanya dugaan pemerasan dalam proses pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo enggan memerinci kisaran harga yang dipatok para tersangka kepada calon TKA. Namun, permainan kotor ini berlangsung dari 2019
Menaker Yassierli menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi di lingkungan Kemnaker. Hal itu ia sampaikan menyusul OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan layanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tetap berjalan pasca OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer
KPK mendalami dugaan aliran dana hasil pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) yang mengalir ke mantan staf khusus (stafsus) Menteri Ketenagakerjaan.
