Noel Ebenezer Minta Jatah Rp3 miliar ke 'Sultan' di Kemnaker untuk Renovasi Rumah

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa Immanuel Ebenezer alias Noel, saat menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), diduga meminta uang sebesar Rp3 miliar untuk merenovasi rumahnya di Cimanggis, Jawa Barat.
Permintaan itu diduga terkait kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Noel disebut meminta “jatah” kepada Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, Irvian Bobby Mahendro (IBM), yang ia juluki “Sultan” karena dianggap memiliki banyak uang di Ditjen Binwas K3.
“Ngomongnya untuk renovasi rumah,” kata Setyo dikutip Antara, Sabtu (23/8).
Meski demikian, Setyo menambahkan bahwa hingga kini rumah Noel belum terlihat direnovasi.
“Akan tetapi, sepertinya rumahnya belum direnovasi,” kata Setyo.
Pada Jumat (22/8), KPK menetapkan Noel bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.
Dalam perkara ini, Noel diduga menerima uang Rp3 miliar serta satu unit motor gede bermerek Ducati. Ia bersama para tersangka kini ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih untuk masa penahanan pertama selama 20 hari, terhitung sejak 22 Agustus hingga 10 September 2025.
Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Noel dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Berikut identitas 11 tersangka dalam kasus ini:
(P-4)
Keterangan dari Lisa nantinya akan dikonfirmasi kepada RK. Terbilang, kata Asep, Lisa mengaku menerima uang terkait perkara, yang berkaitan dengan RK.
Warga Pati juga berencana menggelar aksi demontrasi di depan Gedung Merah Putih di Jakarta pada 3-4 September mendatang.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Hidupkan kembali pengetatan remisi seperti PP 99. Terdapat dugaan adanya praktik jual-beli remisi. Sanksi pidana bagi Setnov cerminkan ketidakadilan.
Setyo menyebut meladeni bantahan Noel tidak penting dalam penanganan perkara. Pencarian bukti untuk memastikan kasus pemerasan ini bisa dibawa ke persidangan dinilai lebih penting.
Tersangka itu mengaku cuma memiliki satu mobil yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp75,2 juta. Data lain yang dicatatkan yakni kas dan setara kas senilai Rp2,2 miliar.
Partai Gerindra mencabut keanggotaan Immanuel Ebenezer (Noel) setelah ditetapkan tersangka KPK. Sugiono pastikan KTA Noel resmi dicabut.
Setyo menyebut meladeni bantahan Noel tidak penting dalam penanganan perkara. Pencarian bukti untuk memastikan kasus pemerasan ini bisa dibawa ke persidangan dinilai lebih penting.
Tersangka itu mengaku cuma memiliki satu mobil yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp75,2 juta. Data lain yang dicatatkan yakni kas dan setara kas senilai Rp2,2 miliar.
KPK akan melakukan penelusuran aset untuk mencari barang yang diduga berkaitan dengan perkara, dan masih disembunyikan.
Padahal, kata dia, penindakan hukum yang dilakukan KPK penting untuk memperbaiki instansi yang sebelumnya dipimpin Noel.
Tanak mengatakan, pihaknya berpeluang menerapkan pasal pencucian uang ke Irvian ‘Sultan’. Itu, kata dia, tergantung dari perkembangan penyidikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved