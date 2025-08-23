Noel Ebenezer Minta Jatah Rp3 miliar ke 'Sultan' di Kemnaker untuk Renovasi Rumah

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel(MI/Usman Iskandar)

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa Immanuel Ebenezer alias Noel, saat menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), diduga meminta uang sebesar Rp3 miliar untuk merenovasi rumahnya di Cimanggis, Jawa Barat.

Permintaan itu diduga terkait kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Noel disebut meminta “jatah” kepada Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, Irvian Bobby Mahendro (IBM), yang ia juluki “Sultan” karena dianggap memiliki banyak uang di Ditjen Binwas K3.

“Ngomongnya untuk renovasi rumah,” kata Setyo dikutip Antara, Sabtu (23/8).

Meski demikian, Setyo menambahkan bahwa hingga kini rumah Noel belum terlihat direnovasi.

“Akan tetapi, sepertinya rumahnya belum direnovasi,” kata Setyo.

Pada Jumat (22/8), KPK menetapkan Noel bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam perkara ini, Noel diduga menerima uang Rp3 miliar serta satu unit motor gede bermerek Ducati. Ia bersama para tersangka kini ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih untuk masa penahanan pertama selama 20 hari, terhitung sejak 22 Agustus hingga 10 September 2025.

Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Noel dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Daftar Tersangka Kasus Pemerasan Sertifikat K3

Berikut identitas 11 tersangka dalam kasus ini:

Irvian Bobby Mahendro (IBM) – Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker 2022–2025 Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH) – Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker 2022–sekarang Subhan (SB) – Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker 2020–2025 Anitasari Kusumawati (AK) – Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker 2020–2025 Fahrurozi (FRZ) – Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker Maret–Agustus 2025 Hery Sutanto (HS) – Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021–Februari 2025 Sekarsari Kartika Putri (SKP) – Subkoordinator di Kemenaker Supriadi (SUP) – Koordinator di Kemenaker Temurila (TEM) – Pihak PT KEM Indonesia Miki Mahfud (MM) – Pihak PT KEM Indonesia Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) – Wamenaker

