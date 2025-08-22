Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Candra Yuri Nuralam
22/8/2025 18:08
Immanuel Ebenezer Cs Patok Biaya Rp6 Juta untuk Sertifikat K3, Naik Drastis dari Tarif Resmi Rp275 Ribu
Wamenaker, Immanuel Ebenezer jadi tersangka pemerasan setifikat K3.(MGN/Candra Yuri Nuralam)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, alias Noel, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Dalam praktiknya, para tersangka diduga memungut biaya hingga Rp6 juta per sertifikat, jauh melampaui tarif resmi yang hanya Rp275 ribu.

“Fakta di lapangan menunjukkan para pekerja dipaksa merogoh kocek hingga Rp6 juta, padahal tarif resmi sertifikasi K3 hanya Rp275 ribu,” ungkap Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8).

Setyo menambahkan, pungutan itu menjadi semacam "jalan pintas". Bagi yang menolak, proses sertifikat sengaja diperlambat bahkan dipersulit.

“Ada modus pemerasan dengan cara menghambat atau tidak memproses permohonan sertifikasi bila tidak membayar lebih,” tegas Setyo.

KPK menilai praktik ini sangat memberatkan pekerja. Biaya Rp6 juta disebut setara bahkan melebihi dua kali lipat dari rata-rata gaji buruh di Indonesia.

Selain Noel, KPK menetapkan 10 tersangka lainnya, di antaranya pejabat Ditjen Bina K3 dan pihak swasta:

  1. Irvian Bobby Mahendro - Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3
  2. Gerry Aditya Herwanto Putra - Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3
  3. Subhan - Sub Koordinator Keselamatan Kerja Ditjen Bina K3
  4. Anita Kusumawati - Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja
  5. Fahrurozi - Ditjen Binwasnaker dan K3
  6. Hery Sutanto - Direktur Bina Kelembagaan
  7. Sekarsari Kartika Putri - Subkoordinator
  8. Supriadi - Koordinator
  9. Temurila - PT KEM Indonesia
  10. Miki Mahfud - PT KEM Indonesia (Z-10)



Editor : Gana Buana
