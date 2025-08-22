Perjalanan Karier Immanuel Ebenezer: Dari Relawan Jokowi hingga Tersangka Pemerasan Sertifikat K3

Perjalanan Karier Immanuel Ebenezer.(MI/ Mohamad Irfan)

IMMANUEL Ebenezer atau yang akrab disapa Noel adalah sosok yang dikenal luas sebagai relawan politik sekaligus aktivis. Namanya pertama kali mencuat saat menjadi Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) pada Pilpres 2019 untuk mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Seiring waktu, Noel tidak hanya berkecimpung di dunia relawan, tetapi juga mendapat posisi strategis di pemerintahan dan BUMN, sebelum akhirnya terjerat kasus hukum besar pada 2025.

Karier Awal: Relawan dan Aktivis

Tahun 2019: Memimpin Jokowi Mania (JoMan) sebagai mesin dukungan akar rumput.

Dikenal vokal membela Jokowi, bahkan kerap berhadapan dengan kelompok oposisi seperti Alumni 212.

Sikap tegasnya membuat Noel sering menuai pro dan kontra di ranah publik.

Komisaris BUMN dan Kontroversi

Pada Juni 2021, Noel dipercaya menjadi Komisaris Utama PT Mega Eltra, anak usaha Pupuk Indonesia. Namun, masa jabatannya singkat karena dicopot pada Maret 2022.

Pencopotan ini diduga terkait keputusannya menjadi saksi meringankan bagi Munarman dalam kasus terorisme. Meski menuai kritik, Noel menyebut tindakannya sebagai panggilan moral.

Menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan

Pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Di posisi ini, Noel:

Meluncurkan aplikasi Laboranyawamen.id (BTW) untuk aduan pekerja.

Melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan terkait penahanan ijazah karyawan.

Menuai kontroversi karena ucapannya soal tren #KaburAjaDulu di Februari 2025.

Kasus Pemerasan Sertifikat K3

Pada 20 Agustus 2025, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kemenaker. Pada Jumat, 22 Agustus 2025, Immanuel Ebenezer resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemenaker

Modus dan Dugaan Kerugian

Noel disebut menerima Rp3 miliar pada Desember 2024.

Praktik pemerasan sertifikat K3 berlangsung sejak 2019.

Total kerugian mencapai Rp81 miliar.

Barang bukti disita KPK: uang tunai Rp170 juta, USD 2.201, serta 22 kendaraan mewah termasuk Nissan GTR, BMW, Pajero Sport, hingga Ducati.

KPK menyatakan Immanuel mengetahui praktik pemerasan dan bukan hanya diam, tetapi juga meminta bagian keuntungan dari skema ilegal tersebut.

Ringkasan Profil Immanuel Ebenezer

2019: Ketua Relawan Jokowi Mania

2021-2022: Komisaris Utama PT Mega Eltra, dicopot setelah kasus Munarman

2024: Ditunjuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan oleh Presiden Prabowo

Feb-Jun 2025: Kontroversi publik & sidak perusahaan terkait pelanggaran tenaga kerja

Agustus 2025: Ditangkap KPK, ditetapkan tersangka kasus pemerasan sertifikat K3

Kesimpulan

Perjalanan Immanuel Ebenezer adalah kisah naik-turun politikus sekaligus aktivis yang awalnya dikenal sebagai relawan Jokowi, lalu dipercaya menjadi pejabat tinggi negara. Namun, keterlibatannya dalam dugaan kasus pemerasan sertifikat K3 membuat reputasinya runtuh.

Kasus ini menegaskan bahwa praktik korupsi di sektor ketenagakerjaan menjadi perhatian serius penegak hukum. Publik kini menunggu proses hukum lanjutan terhadap sosok yang dulu dikenal sebagai relawan garis depan pendukung Jokowi. (Micom/MGN/Z-10)