Perjalanan Karier Immanuel Ebenezer: Dari Relawan Jokowi hingga Tersangka Pemerasan Sertifikat K3

IMMANUEL Ebenezer atau yang akrab disapa Noel adalah sosok yang dikenal luas sebagai relawan politik sekaligus aktivis. Namanya pertama kali mencuat saat menjadi Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) pada Pilpres 2019 untuk mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Seiring waktu, Noel tidak hanya berkecimpung di dunia relawan, tetapi juga mendapat posisi strategis di pemerintahan dan BUMN, sebelum akhirnya terjerat kasus hukum besar pada 2025.
Pada Juni 2021, Noel dipercaya menjadi Komisaris Utama PT Mega Eltra, anak usaha Pupuk Indonesia. Namun, masa jabatannya singkat karena dicopot pada Maret 2022.
Pencopotan ini diduga terkait keputusannya menjadi saksi meringankan bagi Munarman dalam kasus terorisme. Meski menuai kritik, Noel menyebut tindakannya sebagai panggilan moral.
Pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Di posisi ini, Noel:
Pada 20 Agustus 2025, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kemenaker. Pada Jumat, 22 Agustus 2025, Immanuel Ebenezer resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemenaker
Barang bukti disita KPK: uang tunai Rp170 juta, USD 2.201, serta 22 kendaraan mewah termasuk Nissan GTR, BMW, Pajero Sport, hingga Ducati.
KPK menyatakan Immanuel mengetahui praktik pemerasan dan bukan hanya diam, tetapi juga meminta bagian keuntungan dari skema ilegal tersebut.
Perjalanan Immanuel Ebenezer adalah kisah naik-turun politikus sekaligus aktivis yang awalnya dikenal sebagai relawan Jokowi, lalu dipercaya menjadi pejabat tinggi negara. Namun, keterlibatannya dalam dugaan kasus pemerasan sertifikat K3 membuat reputasinya runtuh.
Kasus ini menegaskan bahwa praktik korupsi di sektor ketenagakerjaan menjadi perhatian serius penegak hukum. Publik kini menunggu proses hukum lanjutan terhadap sosok yang dulu dikenal sebagai relawan garis depan pendukung Jokowi. (Micom/MGN/Z-10)
Partai Gerindra mencabut keanggotaan Immanuel Ebenezer (Noel) setelah ditetapkan tersangka KPK. Sugiono pastikan KTA Noel resmi dicabut.
Setyo menyebut meladeni bantahan Noel tidak penting dalam penanganan perkara. Pencarian bukti untuk memastikan kasus pemerasan ini bisa dibawa ke persidangan dinilai lebih penting.
Tersangka itu mengaku cuma memiliki satu mobil yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp75,2 juta. Data lain yang dicatatkan yakni kas dan setara kas senilai Rp2,2 miliar.
KPK akan melakukan penelusuran aset untuk mencari barang yang diduga berkaitan dengan perkara, dan masih disembunyikan.
Padahal, kata dia, penindakan hukum yang dilakukan KPK penting untuk memperbaiki instansi yang sebelumnya dipimpin Noel.
Tanak mengatakan, pihaknya berpeluang menerapkan pasal pencucian uang ke Irvian ‘Sultan’. Itu, kata dia, tergantung dari perkembangan penyidikan.
Noel saat menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) diduga meminta jatah uang Rp3 miliar dari Irvian Bobby Mahendro, sosok yang disebut Noel 'Sultan' di Kemnaker
Immanuel Ebenezer alias Noel, saat menjabat sebagai Wamenaker, diduga meminta uang sebesar Rp3 miliar untuk merenovasi rumahnya di Cimanggis ke Sultan di Kemnaker, Irvian Bobby Mahendro
Prabowo Subianto tidak akan membela anak buahnya yang tersangkut kasus korupsi, termasuk Immanuel Ebenezer alias Noel
Menteri perburuhan yang pertama usai kemerdekaan adalah sosok perempuan pejuang yaitu SK Trimurti yang diangkat pada tahun 1947-1949
KPK menduga kasus yang menjerat Wamenaker Emmanuel Ebenezer ada pungutan di sektor lain. Noel terjerat perkara pemerasan tenaga kerja asing
Presiden Prabowo memberi peringatan keras kepada jajarannya agar tidak coba-coba korupsi. Ia langsung memberhentikan Wamenaker Immanuel Ebenezer usai ditetapkan tersangka KPK.
