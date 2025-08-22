Kasus Pemerasan Immanuel Ebenezer: Dua Oknum Kantongi Rp50 Juta Tiap Pekan

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar skema pemerasan di balik pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dua sosok berinisial FAH dan HR disebut rutin mengantongi setoran Rp50 juta per minggu, namun identitas lengkap keduanya belum dibuka ke publik.
“Saudara FAH dan Saudari HR menerima Rp50 juta setiap pekan,” ungkap Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (22/8).
Setyo menegaskan praktik pemerasan ini berlangsung lama, sejak 2019 hingga 202, dengan nilai setoran mencapai Rp81 miliar. Uang panas itu mengalir ke berbagai pejabat, termasuk pejabat tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel (IEG) turut tercatat menerima bagian, sebesar Rp3 miliar pada Desember 2024.
Direktur Bina Kelembagaan Hery Sutanto (HS) kebagian Rp1,5 miliar yang dikumpulkan periode 2021- 2024. Sedangkan Chairul Fadhly Harahap (CFH), Sesditjen Binwasnaker dan K3, menerima imbalan berupa satu unit mobil.
KPK menetapkan 11 tersangka. Mereka antara lain:
Dua pihak swasta: Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia.
Dengan aliran dana miliaran hingga setoran mingguan, kasus ini membuka borok pemerasan yang diduga sudah jadi sistem dalam pengurusan sertifikat K3. (Z-10)
Partai Gerindra mencabut keanggotaan Immanuel Ebenezer (Noel) setelah ditetapkan tersangka KPK. Sugiono pastikan KTA Noel resmi dicabut.
Noel, sapaan karib Immanuel Ebenezer bukan merupakan anggota aktif, baik dalam kepengurusan maupun kegiatan partai.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Setyo menyebut meladeni bantahan Noel tidak penting dalam penanganan perkara. Pencarian bukti untuk memastikan kasus pemerasan ini bisa dibawa ke persidangan dinilai lebih penting.
Tersangka itu mengaku cuma memiliki satu mobil yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp75,2 juta. Data lain yang dicatatkan yakni kas dan setara kas senilai Rp2,2 miliar.
KPK akan melakukan penelusuran aset untuk mencari barang yang diduga berkaitan dengan perkara, dan masih disembunyikan.
Partai Gerindra mencabut keanggotaan Immanuel Ebenezer (Noel) setelah ditetapkan tersangka KPK. Sugiono pastikan KTA Noel resmi dicabut.
Setyo menyebut meladeni bantahan Noel tidak penting dalam penanganan perkara. Pencarian bukti untuk memastikan kasus pemerasan ini bisa dibawa ke persidangan dinilai lebih penting.
Tersangka itu mengaku cuma memiliki satu mobil yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp75,2 juta. Data lain yang dicatatkan yakni kas dan setara kas senilai Rp2,2 miliar.
KPK akan melakukan penelusuran aset untuk mencari barang yang diduga berkaitan dengan perkara, dan masih disembunyikan.
Padahal, kata dia, penindakan hukum yang dilakukan KPK penting untuk memperbaiki instansi yang sebelumnya dipimpin Noel.
Tanak mengatakan, pihaknya berpeluang menerapkan pasal pencucian uang ke Irvian ‘Sultan’. Itu, kata dia, tergantung dari perkembangan penyidikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved