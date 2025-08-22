Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Kasus Pemerasan Immanuel Ebenezer: Dua Oknum Kantongi Rp50 Juta Tiap Pekan

Candra Yuri Nuralam
22/8/2025 19:48
Kasus Pemerasan Immanuel Ebenezer: Dua Oknum Kantongi Rp50 Juta Tiap Pekan
Skema pemerasan sertifikat K3 Immanuel Ebenezer.(MGN/ Candra Yuri Nuralam)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar skema pemerasan di balik pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dua sosok berinisial FAH dan HR disebut rutin mengantongi setoran Rp50 juta per minggu, namun identitas lengkap keduanya belum dibuka ke publik.

“Saudara FAH dan Saudari HR menerima Rp50 juta setiap pekan,” ungkap Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (22/8).

Total Duit Haram: Rp81 Miliar

Setyo menegaskan praktik pemerasan ini berlangsung lama, sejak 2019 hingga 202, dengan nilai setoran mencapai Rp81 miliar. Uang panas itu mengalir ke berbagai pejabat, termasuk pejabat tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan.

Baca juga : Immanuel Ebenezer Cs Patok Biaya Rp6 Juta untuk Sertifikat K3, Naik Drastis dari Tarif Resmi Rp275 Ribu

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel (IEG) turut tercatat menerima bagian, sebesar Rp3 miliar pada Desember 2024.

Direktur Bina Kelembagaan Hery Sutanto (HS) kebagian Rp1,5 miliar yang dikumpulkan periode 2021- 2024. Sedangkan Chairul Fadhly Harahap (CFH), Sesditjen Binwasnaker dan K3, menerima imbalan berupa satu unit mobil.

11 Tersangka, termasuk Noel

KPK menetapkan 11 tersangka. Mereka antara lain:

  • Immanuel Ebenezer (Noel) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan
  • Irvian Bobby Mahendro - Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3
  • Gerry Aditya Herwanto Putra - Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja
  • Subhan - Sub Koordinator Keselamatan Kerja Ditjen Bina K3
  • Anita Kusumawati- Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja
  • Fahrurozi - Ditjen Binwasnaker dan K3
  • Hery Sutanto - Direktur Bina Kelembagaan
  • Sekarsari Kartika Putri - Subkoordinator
  • Supriadi - Koordinator

Dua pihak swasta: Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia.

Dengan aliran dana miliaran hingga setoran mingguan, kasus ini membuka borok pemerasan yang diduga sudah jadi sistem dalam pengurusan sertifikat K3. (Z-10)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved