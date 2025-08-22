Dulu Teriak Hukuman Mati Koruptor, Kini Noel Malah ngarep Amnesti Prabowo

Headline
WAKIL Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. Seusai pengumuman tersangka, Noel berharap mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
"Semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo,” ujar Immanuel sebelum memasuki mobil tahanan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (22/8).
Pernyataan Noel ini menjadi sorotan karena berbanding terbalik dengan sikapnya di masa lalu. Ia dikenal vokal menentang korupsi dan kerap menyerukan hukuman mati bagi koruptor.
Bahkan, Noel menegaskan bahwa seluruh menteri dan wakil menteri kabinet Prabowo Subianto sudah menandatangani pakta integritas antikorupsi. Dalam sebuah wawancara media, Noel juga pernah sesumbar agar menteri yang korupsi dihukum mati.
Pada akhir 2020, saat isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo mencuat, Noel yang kala itu menjabat Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) juga mendesak agar Jokowi hanya memilih menteri yang siap dihukum mati jika terlibat korupsi.
Potongan video pernyataan Noel soal hukuman mati koruptor kini kembali viral di media sosial setelah dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (22/8).
Selain Noel, KPK juga menetapkan 10 orang lain sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kini, Noel bersama para tersangka lainnya ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih untuk 20 hari pertama.
Dalam pernyataannya, Noel menyampaikan permintaan maaf kepada sejumlah pihak, terutama kepada Presiden Prabowo Subianto, keluarganya, serta masyarakat Indonesia. (Dev/Ant/P-4)
Partai Gerindra mencabut keanggotaan Immanuel Ebenezer (Noel) setelah ditetapkan tersangka KPK. Sugiono pastikan KTA Noel resmi dicabut.
Noel, sapaan karib Immanuel Ebenezer bukan merupakan anggota aktif, baik dalam kepengurusan maupun kegiatan partai.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Setyo menyebut meladeni bantahan Noel tidak penting dalam penanganan perkara. Pencarian bukti untuk memastikan kasus pemerasan ini bisa dibawa ke persidangan dinilai lebih penting.
Tersangka itu mengaku cuma memiliki satu mobil yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp75,2 juta. Data lain yang dicatatkan yakni kas dan setara kas senilai Rp2,2 miliar.
KPK akan melakukan penelusuran aset untuk mencari barang yang diduga berkaitan dengan perkara, dan masih disembunyikan.
