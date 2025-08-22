Wamenaker Noel ngarep Dapat Amnesti dari Prabowo

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel menangis seusai ditetapkan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025)(MI/Usman Iskandar)

WAKIL Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan berharap mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Permintaan itu disampaikannya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo,” ujar Immanuel sebelum memasuki mobil tahanan di kompleks Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (22/8).

Immanuel juga menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo.

Sebelumnya, KPK menetapkan Wamenaker bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka kasus tersebut.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KPK menahan Immanuel dan para tersangka lainnya selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 Agustus hingga 10 September 2025, di Rumah Tahanan KPK Gedung Merah Putih.

Berikut daftar 11 tersangka pemerasan sertifikasi K3 Kemnaker:

Irvan Bobby Mahendro – Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 periode 2022–2025 Gerry Aditya Herwanto Putra – Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja, 2022–sekarang Subhan – Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3, 2020–2025 Anitasari Kusumawati – Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja, 2020–sekarang Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Fahrurozi – Dirjen Binwasnaker dan K3, Maret 2025–sekarang Hery Susanto – Direktur Bina Kelembagaan, 2021–Februari 2025 Sekarsari Kartika Putri – Subkoordinator Supriadi – Koordinator Temurila – PT KEM Indonesia Miki Mahfud – PT KEM Indonesia

