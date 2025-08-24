Irvian Bobby Mahendro, Sosok yang Disebut Noel 'Sultan' dalam Kasus Pemerasan Sertifikat K3

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KASUS pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang menyeret nama Immanuel Ebenezer alias Noel, semakin menyeruak ke publik. Muncul sosok yang disebut 'Sultan' dalam praktik pemerasan sertifikat K3 di Kemnaker.
Dalam kasus tersebut, Noel saat menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) diduga meminta jatah uang Rp3 miliar dari Irvian Bobby Mahendro (IBM), Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 periode 2022–2025.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan Noel biasa menyapa Irvian sebagai “Sultan” lantaran dianggap sebagai pejabat dengan banyak uang di lingkungan Ditjen Binwas K3.
KPK menjerat Irvian Bobby Mahendro sebagai tersangka. 'Sultan Kemnaker' itu diduga menerima aliran dana hingga Rp69 miliar melalui sejumlah perantara. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah dan setoran tunai kepada sejumlah pihak
“Pada tahun 2019-2024, IBM diduga menerima aliran uang sejumlah Rp69 miliar melalui perantara.,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8).
Selain itu, sebagian uang tersebut dipakai untuk membeli kendaraan serta penyertaan modal di tiga perusahaan yang terafiliasi dengan Perusahaan Jasa K3 (PJK3).
Sebagai pejabat negara, Irvian Bobby wajib melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Berdasarkan penelusuran di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), terakhir kali ia melapor pada 2 Maret 2022, saat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Ditjen Binwas K3 Kemenaker.
Kala itu, harta Irvian tercatat senilai Rp3,9 miliar. Rinciannya:
Total harta: Rp 3.905.374.068.
Berdasarkan penyidikan KPK, berikut daftar penerima aliran dana dari kasus pemerasan sertifikat K3, dari yang terbesar hingga terkecil:
Immanuel Ebenezer alias Noel, saat menjabat sebagai Wamenaker, diduga meminta uang sebesar Rp3 miliar untuk merenovasi rumahnya di Cimanggis ke Sultan di Kemnaker, Irvian Bobby Mahendro
Partai Gerindra mencabut keanggotaan Immanuel Ebenezer (Noel) setelah ditetapkan tersangka KPK. Sugiono pastikan KTA Noel resmi dicabut.
Noel, sapaan karib Immanuel Ebenezer bukan merupakan anggota aktif, baik dalam kepengurusan maupun kegiatan partai.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Setyo menyebut meladeni bantahan Noel tidak penting dalam penanganan perkara. Pencarian bukti untuk memastikan kasus pemerasan ini bisa dibawa ke persidangan dinilai lebih penting.
Tersangka itu mengaku cuma memiliki satu mobil yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp75,2 juta. Data lain yang dicatatkan yakni kas dan setara kas senilai Rp2,2 miliar.
KPK akan melakukan penelusuran aset untuk mencari barang yang diduga berkaitan dengan perkara, dan masih disembunyikan.
