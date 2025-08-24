Noel Dapat Dijerat TPPU Jika Rumah yang Direnovasi Bukan Miliknya

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri. Sebab, bila rumah tersebut bukan milik pribadi, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Itu diungkapkan oleh pakar hukum dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Hibnu Nugroho. Pada dasarnya, kata dia, TPPU merupakan upaya menempatkan, menitipkan, dan menyembunyikan hasil tindak pidana.
"Jadi tergantung rumahnya, rumah pribadi atau tidak, tetapi kalau rumah orang tua, saudara, ya kena (TPPU)," ujarnya saat dihubungi, Minggu (24/8).
Diketahui, Immanuel Ebenezer atau kerap disapa Noel telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain Noel, KPK menetapkan 10 tersangka lainnya.
Dalam kasus tersebut, Noel disebutkan menerima sejumlah uang dari bawahannya, Irvian Bobby Mahendro (IBM) selaku koordinator bidang kelembagaan dan personel K3. IBM dijuluki oleh Noel sebagai Sultan, lantaran dinilai memiliki banyak uang.
Noel diduga menerima uang senilai Rp3 miliar dari IBM untuk merenovasi rumah di Cimanggis. (H-4)
Partai Gerindra mencabut keanggotaan Immanuel Ebenezer (Noel) setelah ditetapkan tersangka KPK. Sugiono pastikan KTA Noel resmi dicabut.
Noel, sapaan karib Immanuel Ebenezer bukan merupakan anggota aktif, baik dalam kepengurusan maupun kegiatan partai.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Setyo menyebut meladeni bantahan Noel tidak penting dalam penanganan perkara. Pencarian bukti untuk memastikan kasus pemerasan ini bisa dibawa ke persidangan dinilai lebih penting.
Tersangka itu mengaku cuma memiliki satu mobil yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp75,2 juta. Data lain yang dicatatkan yakni kas dan setara kas senilai Rp2,2 miliar.
KPK akan melakukan penelusuran aset untuk mencari barang yang diduga berkaitan dengan perkara, dan masih disembunyikan.
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
