Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Pukat UGM: Komitmen Berantas Korupsi Masih Lemah

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) mendampingi korban penahanan ijazah oleh PT Duta Palma, Hebben Tarnando untuk memenuhi panggilan di Polres Metro Jakarta Selatan (Polres Metro Jaksel), Jakarta, Senin (14/7/2025)(ANTARA/Luthfia Miranda Putri)

PENELITI Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman menilai komitmen pemerintahan Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi masih dalam batas lisan. Hal tersebut membuat Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Zaenur mengatakan sebelumnya Presiden Prabowo berpidato tentang pemberantasan korupsi dan mewanti-wanti pejabat untuk tidak korupsi. Nyatanya, kata ia, korupsi masih terjadi bahkan dilakukan oleh Wamenaker yang merupakan anak buahnya.

"Hari ini publik dikejutkan dengan OTT Kemenaker gitu ya. Memang ketika saya menyampaikan ini belum ada pengumuman status dari KPK. Saya katakan bahwa OTT ini menunjukkan bahwa pidato saja tidak cukup dari Presiden. Pidato itu harus diimplementasikan dalam bentuk kebijakan. Orang tidak takut hanya diceramahi," kata Zaenur kepada Media Indonesia, Kamis (21/8).

Zaenur mengatakan pidato lebih baik diikuti dengan kebijakan pemberantasan korupsi yang konkret, seperti hukuman yang berat dan perampasan aset koruptor. Ia mengatakan pejabat akan lebih takut kalau dimiskinkan, mendapatkan pidana yang lama, dan dirampas asetnya.

"Karena itu menurut saya ya apapun status Noel gitu ya, ini korupsi di Menaker ini menunjukkan bahwa pemerintahan ini juga belum bebas dari korupsi. Komitmen pemberantasan korupsi juga baru sebatas lisan, belum sampai level implementasi. Dan ini harusnya menjadi momentum untuk berkaca gitu ya, agar pemerintah serius untuk memberantas korupsi," katanya

Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Immanuel Ebenezer di Jakarta.

"Lokasi di wilayah Jakarta," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, hari ini.

Budi belum bisa memerinci kasusnya. Sebab, OTT masih berlangsung. "Benar terkait informasi tersebut ada kegiatan di lapangan saat ini masih berporses," ucap Budi.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut Noel ditangkap atas kasus pemerasan. Kini, wamenaker itu tengah dimintai keterangan. "Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," kata Fitroh melalui keterangan tertulis, Kamis (21/5). (H-2)

