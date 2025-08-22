Usai Ditetapkan Tersangka, Wamenaker Immanuel Ebenezer Keluar Pemeriksaan Sambil Menangis

Headline
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT).
Keluar dari ruang pemeriksaan, Noel tak kuasa menahan air mata. Beberapa kali ia terlihat mengusap pipi di balik kacamata yang dikenakannya.
Di ruang tunggu Gedung Merah Putih, Noel sempat menyapa sejumlah orang sebelum akhirnya meninggalkan lokasi. Total ada sebelas orang yang kini menyandang status tersangka setelah menjalani pemeriksaan intensif.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penetapan status hukum sudah diputuskan sejak malam sebelumnya. Dengan begitu, aturan batas waktu 1x24 jam dalam penanganan OTT dipastikan tidak dilanggar.
“Sebelum 1x24 jam berlalu, KPK telah menetapkan status hukum atas pihak-pihak yang diamankan dalam OTT,” ujar Budi, Jumat (22/8).
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengungkapkan bahwa dalam operasi ini penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai dan puluhan kendaraan.
OTT terhadap Noel digelar pada Rabu malam, 20 Agustus 2025. Noel diduga terlibat praktik pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengurus sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
“Kasus yang menjerat adalah dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3,” jelas Fitroh dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8). KPK menegaskan, seluruh informasi rinci akan disampaikan dalam konferensi pers resmi. (Z-10)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Setyo menyebut meladeni bantahan Noel tidak penting dalam penanganan perkara. Pencarian bukti untuk memastikan kasus pemerasan ini bisa dibawa ke persidangan dinilai lebih penting.
Tersangka itu mengaku cuma memiliki satu mobil yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp75,2 juta. Data lain yang dicatatkan yakni kas dan setara kas senilai Rp2,2 miliar.
