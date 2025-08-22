Resmi Tersangka, Wamenaker Immanuel Ebenezer Minta Maaf Ke Prabowo

Tersangka Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel (tengah) berpose di depan jurnalis seusai konferensi pers pasca-operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025(MI/Usman Iskandar.)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan untuk pengurusan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Terpantau di Gedung Merah Putih KPK, Noel beserta ke-10 tersangka lainnya telah menggunakan rompi KPK dengan tangan diborgol. Setelah konferensi pers berakhir, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada berbagai pihak terutama keluarga dan Presiden Prabowo Subianto.

“Pertama, saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya,” kata Noel.

Lebih lanjut, Noel meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Noel kemudian mengklaim dirinya tidak terjaring OTT dan terjerat kasus pemerasan.

“Tiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia. Dan saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di-OTT,” ungkapnya.

KPK mengungkapkan total ada 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka kini menjalani penahanan 20 hari pertama di Rutan KPK.

Berikut daftar 11 tersangka pemerasan sertifikasi K3 Kemnaker:

1. Irvan Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 2022-2025

2. Gerry Aditya Herwanto Putra, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja 2022-sekarang

3. Subhan Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 tahun 2020-2025

4. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020-sekarang

5. Immanuel Ebenezer Gerungan, Wamenaker

6. Fahrurozi, Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025-sekarang

7. Hery Susanto, Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021-Februari 2025

8. Sekarsari, Kartika Putri Subkoordinator

9. Supriadi, Koordinator

10. Temurila, PT KEM Indonesia

11. Miki Mahfud, PT KEM Indonesia

