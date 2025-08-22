Respons Wamenaker Noel Saat Ditanya Hukuman Mati seusai Jadi Tersangka

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Pantauan di Gedung Merah Putih KPK, Noel bersama 10 tersangka lainnya tampil mengenakan rompi oranye dengan tangan terborgol. Saat digiring ke hadapan awak media, salah satu wartawan melontarkan pertanyaan, “Bagaimana, siap hukum mati, Pak Noel?”
Noel yang dibawa oleh KPK untuk ditampilkan di hadapan media pun hanya membalas lontaran awak media dengan senyuman tanpa berbicara sepatah katapun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Pantauan di Gedung Merah Putih KPK, Noel bersama 10 tersangka lainnya tampil mengenakan rompi oranye dengan tangan terborgol. Saat digiring ke hadapan awak media, salah satu wartawan melontarkan pertanyaan, “Bagaimana, siap hukum mati, Pak Noel?”
Noel yang dibawa oleh KPK untuk ditampilkan di hadapan media pun hanya membalas lontaran awak media dengan senyuman tanpa berbicara sepatah katapun.
Ironisnya, Noel selama ini dikenal vokal mengecam perilaku korupsi. Ia bahkan pernah menyerukan agar pelaku korupsi dijatuhi hukuman mati. Noel juga menegaskan bahwa seluruh menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Subianto telah menandatangani pakta integritas sebelum dilantik, salah satunya berisi komitmen untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.
Pernyataan keras Noel soal hukuman mati bagi pejabat korup tak hanya sekali diucapkan. Pada akhir 2020, saat isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo mencuat, Noel yang kala itu masih menjabat sebagai Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan), mendesak agar Jokowi memilih menteri yang siap dihukum mati jika terlibat korupsi.
Jejak digital berupa potongan video dua pernyataannya itu kini kembali viral di media sosial setelah kabar OTT KPK terhadap dirinya mencuat pada Kamis (22/8).
Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada sejumlah pihak, terutama Presiden Prabowo Subianto dan keluarganya.
KPK mengungkapkan ada total 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Seluruhnya menjalani penahanan 20 hari pertama di Rutan KPK Gedung Merah Putih, terhitung sejak 22 Agustus hingga 10 September 2025.
Berikut daftar 11 tersangka pemerasan sertifikasi K3 Kemnaker:
(P-4)
Noel saat menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) diduga meminta jatah uang Rp3 miliar dari Irvian Bobby Mahendro, sosok yang disebut Noel 'Sultan' di Kemnaker
Immanuel Ebenezer alias Noel, saat menjabat sebagai Wamenaker, diduga meminta uang sebesar Rp3 miliar untuk merenovasi rumahnya di Cimanggis ke Sultan di Kemnaker, Irvian Bobby Mahendro
Prabowo Subianto tidak akan membela anak buahnya yang tersangkut kasus korupsi, termasuk Immanuel Ebenezer alias Noel
Menteri perburuhan yang pertama usai kemerdekaan adalah sosok perempuan pejuang yaitu SK Trimurti yang diangkat pada tahun 1947-1949
KPK menduga kasus yang menjerat Wamenaker Emmanuel Ebenezer ada pungutan di sektor lain. Noel terjerat perkara pemerasan tenaga kerja asing
Presiden Prabowo memberi peringatan keras kepada jajarannya agar tidak coba-coba korupsi. Ia langsung memberhentikan Wamenaker Immanuel Ebenezer usai ditetapkan tersangka KPK.
Partai Gerindra mencabut keanggotaan Immanuel Ebenezer (Noel) setelah ditetapkan tersangka KPK. Sugiono pastikan KTA Noel resmi dicabut.
Setyo menyebut meladeni bantahan Noel tidak penting dalam penanganan perkara. Pencarian bukti untuk memastikan kasus pemerasan ini bisa dibawa ke persidangan dinilai lebih penting.
Tersangka itu mengaku cuma memiliki satu mobil yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp75,2 juta. Data lain yang dicatatkan yakni kas dan setara kas senilai Rp2,2 miliar.
KPK akan melakukan penelusuran aset untuk mencari barang yang diduga berkaitan dengan perkara, dan masih disembunyikan.
Padahal, kata dia, penindakan hukum yang dilakukan KPK penting untuk memperbaiki instansi yang sebelumnya dipimpin Noel.
Tanak mengatakan, pihaknya berpeluang menerapkan pasal pencucian uang ke Irvian ‘Sultan’. Itu, kata dia, tergantung dari perkembangan penyidikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved