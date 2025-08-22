Rampung Diperiksa, Lisa Mariana Akui Terima Uang dari Ridwan Kamil untuk Anak

Lisa Mariana diperiksa KPK.(MGN/Candra Yuri Nuralam)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa selebgram Lisa Mariana terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB. Ia mengaku diperiksa sehubungan dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

“Saya saksi pemeriksaan BJB Ridwan Kamil,” kata Lisa usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8).

Lisa enggan merinci isi pemeriksaan, namun mengakui penyidik menanyakan soal aliran dana dari Ridwan Kamil.

“Saya tidak bisa sebut nominalnya. Uang itu buat kebutuhan anak saya,” ujarnya.

KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus ini:

Eks Dirut BJB Yuddy Renaldi

Divisi Corsec BJB Widi Hartono

Pengendali Agensi Antedja Muliatana & Cakrawala Kreasi Mandiri, Ikin Asikin Dulmanan

Pengendali Agensi BSC Advertising & WSBE, Suhendrik

Pengendali Agensi CKMB & CKSB, Sophan Jaya Kusuma

Penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk rumah Ridwan Kamil dan kantor BJB Bandung. Dari rumah Ridwan Kamil, penyidik menyita dokumen terkait kasus ini.

Negara disebut merugi Rp222 miliar akibat praktik rasuah periode 2021-2023. Dari total dana Rp409 miliar untuk iklan di TV, cetak, dan online, enam perusahaan diduga diguyur dana jumbo:

PT CKMB: Rp41 miliar

PT CKSB: Rp105 miliar

PT AM: Rp99 miliar

PT CKM: Rp81 miliar

PT BSCA: Rp33 miliar

PT WSBE: Rp49 miliar

KPK menilai penunjukan agensi tidak sesuai aturan pengadaan barang dan jasa, sehingga menimbulkan selisih pembayaran yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. (Z-10)