Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Rampung Diperiksa, Lisa Mariana Akui Terima Uang dari Ridwan Kamil untuk Anak

Candra Yuri Nuralam
22/8/2025 18:13
Rampung Diperiksa, Lisa Mariana Akui Terima Uang dari Ridwan Kamil untuk Anak
Lisa Mariana diperiksa KPK.(MGN/Candra Yuri Nuralam)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa selebgram Lisa Mariana terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB. Ia mengaku diperiksa sehubungan dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

“Saya saksi pemeriksaan BJB Ridwan Kamil,” kata Lisa usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8).

Lisa enggan merinci isi pemeriksaan, namun mengakui penyidik menanyakan soal aliran dana dari Ridwan Kamil.

Baca juga : Lisa Mariana Diperiksa KPK, Diminta Ungkap Skandal Iklan BJB

“Saya tidak bisa sebut nominalnya. Uang itu buat kebutuhan anak saya,” ujarnya.

KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus ini:

  • Eks Dirut BJB Yuddy Renaldi
  • Divisi Corsec BJB Widi Hartono
  • Pengendali Agensi Antedja Muliatana & Cakrawala Kreasi Mandiri, Ikin Asikin Dulmanan
  • Pengendali Agensi BSC Advertising & WSBE, Suhendrik
  • Pengendali Agensi CKMB & CKSB, Sophan Jaya Kusuma

Penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk rumah Ridwan Kamil dan kantor BJB Bandung. Dari rumah Ridwan Kamil, penyidik menyita dokumen terkait kasus ini.

Negara disebut merugi Rp222 miliar akibat praktik rasuah periode 2021-2023. Dari total dana Rp409 miliar untuk iklan di TV, cetak, dan online, enam perusahaan diduga diguyur dana jumbo:

  • PT CKMB: Rp41 miliar
  • PT CKSB: Rp105 miliar
  • PT AM: Rp99 miliar
  • PT CKM: Rp81 miliar
  • PT BSCA: Rp33 miliar
  • PT WSBE: Rp49 miliar

KPK menilai penunjukan agensi tidak sesuai aturan pengadaan barang dan jasa, sehingga menimbulkan selisih pembayaran yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. (Z-10)



Editor : Gana Buana
