Rampung Diperiksa, Lisa Mariana Akui Terima Uang dari Ridwan Kamil untuk Anak

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa selebgram Lisa Mariana terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB. Ia mengaku diperiksa sehubungan dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
“Saya saksi pemeriksaan BJB Ridwan Kamil,” kata Lisa usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8).
Lisa enggan merinci isi pemeriksaan, namun mengakui penyidik menanyakan soal aliran dana dari Ridwan Kamil.
“Saya tidak bisa sebut nominalnya. Uang itu buat kebutuhan anak saya,” ujarnya.
KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus ini:
Penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk rumah Ridwan Kamil dan kantor BJB Bandung. Dari rumah Ridwan Kamil, penyidik menyita dokumen terkait kasus ini.
Negara disebut merugi Rp222 miliar akibat praktik rasuah periode 2021-2023. Dari total dana Rp409 miliar untuk iklan di TV, cetak, dan online, enam perusahaan diduga diguyur dana jumbo:
KPK menilai penunjukan agensi tidak sesuai aturan pengadaan barang dan jasa, sehingga menimbulkan selisih pembayaran yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. (Z-10)
