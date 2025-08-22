Konsisten Edukasi Keuangan Pelajar dan Tanamkan Budaya Menabung Sejak Dini, bank bjb Raih KEJAR Award 2025 Kategori Bank Teraktif Program Bank Goes to School

Bank bjb(Dok. Istimewa)

KONSISTENSI bank bjb dalam mendukung literasi keuangan generasi muda, terutama di kalangan pelajar, kembali berbuah manis. Pada perayaan puncak Hari Indonesia Menabung 2025 yang digelar di Auditorium Dhanapala, Jakarta, Jumat 22 Agustus 2025, bank bjb dianugerahi penghargaan bergengsi sebagai Bank Teraktif dalam pelaksanaan Bank Goes to School (BGTS).

Penghargaan ini diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui ajang KEJAR Award 2025, sebuah bentuk apresiasi bagi industri perbankan, satuan pendidikan, serta pemerintah daerah yang konsisten mendukung program nasional Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).Momentum ini menjadi catatan penting atas konsistensi bank bjb dalam mendukung program literasi dan inklusi keuangan nasional, khususnya di kalangan pelajar. Direktur Utama bank bjb Terpilih, Yusuf Saadudin, hadir secara langsung untuk menerima penghargaan, didampingi oleh Direktur Konsumer & Ritel bank bjb Terpilih, Nunung Suhartini.

Acara KEJAR Award 2025 juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menjadi bukti nyata sinergi antar-lembaga dalam memperkuat upaya membangun budaya menabung sejak dini di Indonesia.

Sejak lama, bank bjb menjadikan program literasi keuangan di sekolah sebagai salah satu fokus utama. Melalui program Bank Goes to School (BGTS), bank bjb aktif hadir di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk memberikan edukasi, membuka akses keuangan, serta memfasilitasi pembukaan rekening bagi para pelajar.

Bagi bank bjb, sekolah bukan hanya ruang belajar akademik, tetapi juga wadah membentuk kebiasaan baik, salah satunya membangun budaya menabung. Dengan langkah ini, siswa terbiasa menyiapkan dana, mengatur keuangan sejak dini, serta belajar untuk tidak boros.

OJK sendiri terus berupaya mengakselerasi program KEJAR melalui berbagai kanal edukasi. Dalam konteks ini, peran bank bjb terbukti nyata dan terukur, salah satunya lewat pelaksanaan program BGTS yang paling aktif dibandingkan bank lain.

Indikator keberhasilan bank bjb dalam penghargaan ini mencakup frekuensi kegiatan BGTS, jumlah sekolah sasaran, jumlah rekening pelajar yang berhasil dibuka, serta ketepatan pelaporan kegiatan. Seluruh aspek tersebut menunjukkan keseriusan bank bjb dalam menggerakkan literasi keuangan di kalangan pelajar.

Bagi bank bjb, prestasi ini bukan sekadar penghargaan simbolis, tetapi cerminan dari konsistensi dalam menjalankan amanah. Dengan capaian ini, bank bjb semakin memperkuat perannya sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem keuangan inklusif dan berkelanjutan.

Ke depan, bank bjb akan terus mengakselerasi program literasi dan inklusi keuangan, sehingga setiap pelajar memiliki pemahaman yang cukup tentang pengelolaan keuangan pribadi. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mencetak generasi muda yang melek finansial.

Selain itu, implementasi program BGTS juga terbukti memberi manfaat praktis bagi siswa. Dengan memiliki rekening tabungan, mereka tidak hanya belajar menyisihkan uang, tetapi juga mengenal sistem perbankan sejak dini. Ini menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan kehidupan finansial di masa depan.

Dengan penghargaan yang diraih, bank bjb semakin diakui sebagai bank daerah yang berperan aktif di tingkat nasional. Hal ini juga memperlihatkan bahwa bank daerah mampu menjadi pionir dalam mendukung program strategis pemerintah.

Partisipasi bank bjb dalam program literasi keuangan juga merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas akses layanan keuangan. Dengan semakin banyak pelajar yang menjadi nasabah, bank bjb juga membuka jalan bagi masa depan ekosistem perbankan yang lebih sehat.

Dalam konteks pembangunan daerah, keberhasilan bank bjb juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi Jawa Barat dan Banten sebagai daerah asal. Hal ini menunjukkan bahwa bank daerah mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Selain fokus pada edukasi pelajar, bank bjb juga terus mengembangkan inovasi produk tabungan pelajar yang mudah diakses. Dengan sistem yang semakin terintegrasi secara digital, siswa dapat dengan mudah melakukan transaksi sederhana, sekaligus belajar mengelola uangnya secara mandiri.

Dengan sinergi bersama OJK, pemerintah daerah, serta institusi pendidikan, bank bjb yakin bahwa budaya menabung di kalangan pelajar akan semakin mengakar. Upaya ini juga menjadi bagian dari kontribusi bank bjb dalam mencetak sumber daya manusia unggul untuk masa depan Indonesia.

Momentum penghargaan KEJAR Award 2025 ini akan dijadikan bank bjb sebagai pemicu semangat untuk terus berinovasi. Penghargaan sebagai Bank Teraktif dalam BGTS tahun 2025 ini bukan hanya milik bank bjb, tetapi juga buah kerja sama seluruh pihak yang mendukung program literasi keuangan nasional.

Dengan langkah konsisten dan strategi terukur, bank bjb optimistis akan terus menjadi bagian penting dalam perjalanan Indonesia menuju masa depan yang lebih inklusif secara finansial. (RO)