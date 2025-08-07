Bank Woori Saudara Gelar Edukasi Keuangan untuk Pegawai Baranahan Kemhan

Bank Woori Saudara melalui KCP Kebayoran Baru menggelar sosialisasi literasi dan inklusi keuangan bagi 254 pegawai Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI. (Bank Woori Saudara (BWS))

Bank Woori Saudara (BWS) melalui Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kebayoran Baru kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung literasi dan inklusi keuangan di Indonesia dengan menggelar kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa sosialisasi di Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI yang berlokasi di Jakarta.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 dan dihadiri oleh 254 peserta. Acara yang memberikan sosialisasi tentang pentingnya menabung dan cara pengajuan Kredit untuk Pegawai (KUPEG). Dalam sosialisasi ini diberikan informasi lebih lanjut tentang pentingnya menabung d masa sekarang inii mengingat dengan kondisi keuangan dari Inodnesia saat ini dan sebagai bagian dari upaya edukasi keuangan kepada para pegawai Kemhan.

Sebagai narasumber utama, Yudi Zatnika Kepala Departemen Bisnis Retail BWS memberikan pemaparan mengenai beberapa produk dan layanan keuangan yang dimiliki BWS, seperti program Tabungan, Tabungan untuk TNI, KUPEG (Kredit untuk Pegawai), KUPEN (Kredit untuk Pensiunan) serta layanan lalinnya yang dapat membantu perencanaan keuangan jangka panjang pegawai dan pensiunan.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh peserta dapat memahami manfaat dari pengelolaan keuangan yang baik, serta lebih mengenal berbagai program pembiayaan dan simpanan sesuai dengan kebutuhan,” ucap Wina Suherlina selaku pemimpin cabang KCP Kebayoran Baru.

Bank Woori Saudara terus berupaya untuk menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat melalui program literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.