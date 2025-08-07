Bank Woori Saudara Gelar Edukasi Keuangan untuk Pegawai Baranahan Kemhan

Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Bank Woori Saudara (BWS) melalui Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kebayoran Baru kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung literasi dan inklusi keuangan di Indonesia dengan menggelar kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa sosialisasi di Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI yang berlokasi di Jakarta.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 dan dihadiri oleh 254 peserta. Acara yang memberikan sosialisasi tentang pentingnya menabung dan cara pengajuan Kredit untuk Pegawai (KUPEG). Dalam sosialisasi ini diberikan informasi lebih lanjut tentang pentingnya menabung d masa sekarang inii mengingat dengan kondisi keuangan dari Inodnesia saat ini dan sebagai bagian dari upaya edukasi keuangan kepada para pegawai Kemhan.
Sebagai narasumber utama, Yudi Zatnika Kepala Departemen Bisnis Retail BWS memberikan pemaparan mengenai beberapa produk dan layanan keuangan yang dimiliki BWS, seperti program Tabungan, Tabungan untuk TNI, KUPEG (Kredit untuk Pegawai), KUPEN (Kredit untuk Pensiunan) serta layanan lalinnya yang dapat membantu perencanaan keuangan jangka panjang pegawai dan pensiunan.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh peserta dapat memahami manfaat dari pengelolaan keuangan yang baik, serta lebih mengenal berbagai program pembiayaan dan simpanan sesuai dengan kebutuhan,” ucap Wina Suherlina selaku pemimpin cabang KCP Kebayoran Baru.
Bank Woori Saudara terus berupaya untuk menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat melalui program literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. (RO/Z-2)
BLP Beauty, merek kecantikan lokal yang didirikan oleh Lizzie Parra, bekerja sama dengan Du Anyam, sebuah kewirausahaan sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan
Dalam rangkaian Summer Bazaar Party, pengunjung disuguhkan dengan berbagai aktivitas seru, mulai dari tenant makanan dan minuman gratis, hingga aktivitas olahraga.
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemajuan sumber daya manusia (SDM) nasional.
Pupuk Kaltim membantu merancang model pertanian modern di Kelurahan Bulutana, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Program MMSGI dinilai mendorong kemandirian ekonomi masyarakat adat Dayak Kenyah, di Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Inklusi dan literasi keuangan akan membuat masyarakat mampu membuat keputusan keuangan yang lebih baik sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.
LITERASI keuangan merupakan bekal penting yang sebaiknya diperkenalkan kepada anak-anak sejak usia dini. Hal tersebut diharapkan menumbuhkan kebiasaan positif bagi masa depan mereka.
Materi literasi keuangan ini meliputi perkenalan tentang industri jasa keuangan, fungsi dan tugas lembaga keuangan.
PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) ambil bagian dalam kegiatan Fintech Lending Days (FLD) 2025 yang diselenggarakan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia di Kota Sorong.
Jumlah total rekening yang dilaporkan mencapai 267.962 rekening, dengan nilai kerugian masyarakat tercatat sebesar Rp3,4 triliun.
