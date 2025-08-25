Pembinaan Golf Berpotensi Berkembang melalui Investasi Sosial

Produk investasi sosial Reksa Dana Fixed Income Insight TRIM Golf Pro Acceleration Fund (I-Golf).(IIM )

PT Insight Investments Management (PT IIM) terus memperluas cakupan dan pendalaman manfaat program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan dampak sosial berkelanjutan. Salah satu fokus utama yang kini turut mendapat perhatian adalah dukungan terhadap pengembangan olahraga, khususnya golf, melalui produk investasi sosial Reksa Dana Fixed Income Insight TRIM Golf Pro Acceleration Fund (I-Golf).

Direktur PT IIM Camar Remoa menjelaskan bahwa pembentukan produk I-Golf dilatarbelakangi tujuan untuk menghadirkan ekosistem golf yang lebih inklusif, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan generasi baru pecinta olahraga ini. Melalui program ini, perusahaan ingin mendorong partisipasi lebih luas dari masyarakat, memperkuat ekosistem olahraga golf nasional, sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang olahraga dan pariwisata.

“Selama ini golf dianggap sebagai olahraga mahal yang hanya bisa diakses kalangan tertentu. Padahal, banyak talenta muda berpotensi yang terkendala biaya. Lewat fitur sosial produk I-Golf, kami ingin membuka jalan agar golf bisa diakses lebih luas, bahkan untuk anak-anak dari keluarga sederhana yang punya bakat dan prestasi,” ujar Camar.

Baca juga : Komitmen Tingkatkan Literasi dan Akses Investasi, Bibit.id Sabet Penghargaan Bergengsi

Meski baru diluncurkan pada 5 Februari 2025, produk ini telah menunjukkan implementasi nyata dari fitur sosialnya melalui kolaborasi dengan organisasi olahraga seperti Persatuan Golf Indonesia (PGI) Provinsi Bali.

Salah satu implementasi nyata terbaru dari fitur CSR I-GOLF adalah penyaluran Pembagian Hasil Investasi semester pertama dari investor I-Golf Kelas A kepada PGI Provinsi Bali. Dana ini digunakan untuk mendukung pembinaan dan kompetisi atlet junior, salah satunya melalui ajang 3rd Bali International Junior Amateur Golf Championship yang digelar pada 1-3 Juli 2025 di New Kuta Golf, Jimbaran, Bali.

Sebagai kelanjutan dari komitmen sosial tersebut, dana sumbangan yang telah disalurkan digunakan sebagai biaya pendaftaran atlet-atlet junior binaan PGI Bali yang berpartisipasi dalam ajang tersebut. Hal ini tentu selaras dengan semangat membangun generasi berprestasi dalam rangka HUT RI ke-80.

“Melalui I-Golf, kami ingin menunjukkan bahwa investasi bukan hanya soal angka dan imbal hasil, tetapi juga tentang kontribusi nyata terhadap pengembangan talenta dan prestasi anak bangsa. Kami percaya bahwa pendekatan investasi tematik seperti ini dapat memperkuat sinergi antara dunia keuangan dan pembangunan manusia di berbagai bidang,” tuturnya.

Secara performa, historis Reksa Dana Fixed Income Insight TRIM Golf Pro Acceleration Fund terus menunjukkan hasil yang positif dan kompetitif di pasar. Hal ini mencerminkan konsistensi dan pengelolaan yang baik dalam memberikan nilai tambah bagi para investor, sekaligus menunjukkan bahwa investasi yang terintegrasi dengan program CSR dapat menghasilkan dampak sosial dan kinerja finansial yang seimbang. (E-3)