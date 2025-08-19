Pergeseran Perspektif Gen Z Pengaruhi Keputusan Berinvestasi

ilustrasi(Antara)

Generasi Z atau Gen Z dinilai sudah menggeser perspektif terhadap konsumsi. Mereka kerap mengedepankan relevansi terhadap nilai dan identitas diri. Pergeseran itu kemudian memengaruhi pula pada keputusan mereka dalam berinvestasi.

"Itu memengaruhi bagaimana mereka menyikapi pengelolaan keuangan dan investasi. Jika dalam konsumsi harian Gen Z mulai bertanya ‘Apakah ini selaras dengan nilai saya?’, seharusnya pertanyaan yang sama juga berlaku dalam keputusan berinvestasi,” kata Direktur Insight Investments Management Ria M Warganda, dalam keterangan tertulis.

Ria mengutip studi terbaru Cheil Indonesia berjudul Redefining the Rules of Relevance. Studi itu mengungkap bahwa Fenomena Fear of Missing Out (FOMO) kini bergeser menjadi Filter on My Own.

Menurut dia, Gen Z lebih selektif dan tidak lagi mengejar hal yang viral. Mereka mengkurasi produk, pengalaman, hingga informasi yang benar-benar penting dan selaras dengan nilai hidup mereka.

Ria menekankan bahwa investasi yang ideal di era sekarang bukan sekadar soal imbal hasil. Melainkan, relevansi dengan prinsip hidup dan memiliki dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat.

Pihaknya mendukung prinsip mindful investing dan memosisikan investasi sebagai bagian dari gaya hidup yang sadar nilai. Hal itu, kata dia, membuat setiap keputusan finansial dapat menjadi sarana yang berpotensi mewujudkan tujuan pribadi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

"Kami menghadirkan Reksa Dana Insight Renewable Energy Fund (I-Renewable) sebagai salah satu alternatif investasi yang sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial dan tata kelola yang baik," kata Ria.

Menurut Ria, produk ini dirancang untuk mendukung arah investasi yang lebih berkelanjutan melalui penerapan prinsip ESG. Khususnya, pada aspek Environmental dan Social, melalui dukungan terhadap inisiatif CSR dalam pengembangan dan penerapan energi terbarukan, serta Governance dengan komitmen terhadap transparansi dan pengelolaan investasi yang akuntabel.

"Reksa dana ini mendukung inisiatif-inisiatif energi bersih yang dijalankan oleh komunitas lokal, seperti pembangunan PLTS atap, biodigester, dan akses energi terbarukan untuk wilayah tertinggal," tuturnya.