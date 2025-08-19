Saham Intel Naik Usai SoftBank Investasi Rp41 Triliun

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
SAHAM Intel melonjak setelah raksasa investasi teknologi asal Jepang, SoftBank, mengumumkan pembelian saham senilai US$2 miliar (sekitar Rp41 triliun) di produsen chip asal Amerika Serikat tersebut.
Pengumuman ini muncul hanya beberapa jam setelah laporan pemerintahan Donald Trump tengah mempertimbangkan mengambil sekitar 10% kepemilikan di Intel, dengan mengonversi dana hibah pemerintah menjadi saham. Rencana tersebut disebut bertujuan mendukung pembangunan pusat manufaktur utama Intel di Ohio. Namun, Gedung Putih sebelumnya menegaskan kabar itu masih bersifat spekulasi hingga ada pengumuman resmi.
Dalam kesepakatan yang diumumkan Senin waktu setempat, SoftBank membeli saham Intel seharga US$23 per lembar.
“Investasi ini mencerminkan komitmen Intel dan SoftBank untuk memperkuat inovasi teknologi dan pengembangan semikonduktor di Amerika Serikat,” ujar kedua perusahaan dalam pernyataan bersama.
Pekan lalu, Presiden Trump bersama sejumlah menterinya juga sempat bertemu CEO Intel, Lip-Bu Tan. Pertemuan ini berlangsung tak lama setelah Trump menyerukan agar Tan mundur dari jabatannya dengan alasan konflik kepentingan akibat hubungan bisnis sebelumnya dengan Tiongkok.
Langkah investasi ini terjadi di tengah sorotan tajam Gedung Putih terhadap industri chip AS. Sebelumnya, Nvidia dan AMD telah sepakat untuk menyerahkan 15% dari pendapatan mereka di Tiongkok kepada pemerintah AS sebagai syarat mendapatkan izin ekspor ke negara tersebut. (BBC/Z-2)
Donald Trup mengaku akan bertemu dengan CEO Intel, Lip-Bu Tan, beberapa hari setelah menyerukan agar Tan mundur dari jabatannya.
ASUS segera meluncurkan 3 perangkat teranyar mereka dari lini Expert P Series terbaru di Indonesia, yaitu ExpertBook P3, ExpertCenter P400 All-in-One (AiO) dan ExpertCenter P500 Mini Tower.
Penetapan tersangka terhadap kedua mahasiswa tersebut juga disertai alat bukti yang cukup, seperti rekaman video yang viral
Seluruh jajaran kepolisian dan massa aksi diingatkan untuk terus menahan diri dalam menjaga setiap aksi demonstrasi berlangsung secara damai.
Asus membenamkan teknologi layar ROG Nebula Display dengan panel OLED di dua produk terbarunya.
PERUSAHAAN cip kecerdasan buatan atau artificial intelligenc (AI) asal Inggris, Graphcore, dibeli oleh konglomerat Jepang, Softbank.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved