Festival Ciliwung 2025 Hidupkan Semangat Pelestarian Sungai

Rafting Competition Piala Menteri Lingkungan Hidup(PGN)

Menyambut HUT ke-80 RI, Sungai Ciliwung di Depok menjadi pusat perhatian lewat ajang Rafting Competition Piala Menteri Lingkungan Hidup yang berlangsung 8-10 Agustus 2025. Kegiatan yang merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) PGN itu menjadi bagian dari Festival Ciliwung 2025 yang menggabungkan unsur olahraga, edukasi, dan pelestarian lingkungan.

Festival yang didukung berbagai pihak ini bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian Ciliwung, salah satu sumber air bersih utama bagi warga Depok.

“Kita berharap kegiatan seperti ini semakin menumbuhkan rasa memiliki terhadap sungai, sehingga kualitas air di Kali Ciliwung terus membaik demi kesejahteraan warga,” ujar Pj Sekretaris Daerah Kota Depok sekaligus Ketua Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Kota Depok, Nina Suzana.

Sekretaris Perusahaan PGN, Fajriyah Usman mengatakan kompetisi itu merupakan sebuah inisiatif untuk meramaikan Festival Ciliwung 2025 yang ditujukan sebagai respons atas pentingnya pelestarian lingkungan. Ia menekankan bahwa Ciliwung tidak hanya memiliki nilai ekologis tinggi, tetapi juga merupakan bagian integral dari sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.

"Kegiatan ini bukan hanya soal adu kecepatan, tapi juga tentang menyatu dengan alam dan memahami pentingnya pelestarian sungai. Melalui Festival Ciliwung 2025, PGN ingin membangun kesadaran masyarakat serta mendorong aksi nyata dalam menjaga keberlanjutan ekosistem sungai," ujarnya.

Lomba arung jeram yang digelar dalam format head to head ini diikuti 18 tim kategori putra dan 10 tim kategori putri dari komunitas di Jabodetabek dan Bandung. Selain adu kecepatan di air, peserta juga diajak memahami nilai ekologis Ciliwung, yang selama ini menjadi bagian penting dari sejarah dan kehidupan masyarakat sekitar.

Festival ini juga menjadi ruang kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, komunitas lokal, hingga akademisi. Sejumlah kegiatan pendukung, seperti pengembangan ekstrakurikuler arung jeram di SMPN 34 Kota Depok dan pendampingan atlet muda, menjadi langkah nyata untuk membangun kesadaran lingkungan melalui jalur edukasi dan olahraga.

Perlombaan akan berlangsung hingga 10 Agustus, dengan puncak acara penyerahan hadiah oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Momentum ini diharapkan bukan sekadar perayaan HUT RI, tetapi juga ajakan untuk bersama-sama menjaga kelestarian sungai demi masa depan yang lebih bersih dan lestari. (E-3)