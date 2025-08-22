Lisa Mariana Diperiksa KPK, Diminta Ungkap Skandal Iklan BJB

Headline
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil selebgram Lisa Mariana (LM) untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB. KPK berharap Lisa dapat memberikan informasi terbuka guna membantu penyidik mengurai kasus yang menelan kerugian negara ratusan miliar rupiah.
“Keterangan yang disampaikan saudari LM menjadi salah satu elemen penting dalam proses penyidikan dan akan sangat berguna untuk mengungkap perkara ini,” ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8).
Meski enggan merinci materi pemeriksaan, Budi menekankan bahwa setiap saksi berperan vital dalam melengkapi berkas penyidikan.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka, di antaranya mantan Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi, pejabat Divisi Corsec Widi Hartono, serta tiga pengendali agensi iklan yakni Antedja Muliatana, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sophan Jaya Kusuma.
Selain itu, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi strategis, termasuk kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan kantor pusat BJB di Bandung. Dari operasi tersebut, KPK mengamankan berbagai dokumen yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi.
Skandal ini terjadi dalam kurun 2021-2023. Dari total dana Rp409 miliar yang disiapkan BJB untuk belanja iklan di berbagai media, negara justru mengalami kerugian sekitar Rp222 miliar. Enam perusahaan periklanan tercatat menerima aliran dana jumbo, antara lain PT CKMB Rp41 miliar, PT CKSB Rp105 miliar, PT AM Rp99 miliar, PT CKM Rp81 miliar, PT BSCA Rp33 miliar, dan PT WSBE Rp49 miliar.
KPK menilai proses penunjukan agensi iklan tidak mengikuti aturan resmi pengadaan barang dan jasa. Dugaan adanya rekayasa pembayaran dan selisih anggaran pun menjadi sorotan utama dalam perkara ini. (Z-10)
Keterangan dari Lisa nantinya akan dikonfirmasi kepada RK. Terbilang, kata Asep, Lisa mengaku menerima uang terkait perkara, yang berkaitan dengan RK.
Warga Pati juga berencana menggelar aksi demontrasi di depan Gedung Merah Putih di Jakarta pada 3-4 September mendatang.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Hidupkan kembali pengetatan remisi seperti PP 99. Terdapat dugaan adanya praktik jual-beli remisi. Sanksi pidana bagi Setnov cerminkan ketidakadilan.
Setyo menyebut meladeni bantahan Noel tidak penting dalam penanganan perkara. Pencarian bukti untuk memastikan kasus pemerasan ini bisa dibawa ke persidangan dinilai lebih penting.
Tersangka itu mengaku cuma memiliki satu mobil yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp75,2 juta. Data lain yang dicatatkan yakni kas dan setara kas senilai Rp2,2 miliar.
Hasil audit BPK mengungkap adanya indikasi penyimpangan dari total anggaran Rp801 miliar. Estimasi kerugian negara mencapai Rp222 miliar.
Trunoyudo mempersilakan Lisa bila tidak setuju dengan hasil tes DNA. Sebab, itu adalah haknya. Polri dipastikan akan menerima semua masukan.
KPK memeriksa selebgram Lisa Mariana (LM) pada Jumat, 22 Agustus 2025. Pemeriksaan ini menyoroti aliran dana non-budgeter yang terkait dugaan korupsi proyek iklan di Bank BJB
Lisa tidak memerinci pertanyaan penyidik kepadanya. Sebagian pertanyaan disebut soal aliran dana dari Ridwan Kamil.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa selebgram Lisa Mariana terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB.
