Lisa Mariana Diperiksa KPK, Diminta Ungkap Skandal Iklan BJB

Lisa Mariana diperiksa KPK.(MGN/ Chandra Yuri Nuralam)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil selebgram Lisa Mariana (LM) untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB. KPK berharap Lisa dapat memberikan informasi terbuka guna membantu penyidik mengurai kasus yang menelan kerugian negara ratusan miliar rupiah.

“Keterangan yang disampaikan saudari LM menjadi salah satu elemen penting dalam proses penyidikan dan akan sangat berguna untuk mengungkap perkara ini,” ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8).

Meski enggan merinci materi pemeriksaan, Budi menekankan bahwa setiap saksi berperan vital dalam melengkapi berkas penyidikan.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka, di antaranya mantan Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi, pejabat Divisi Corsec Widi Hartono, serta tiga pengendali agensi iklan yakni Antedja Muliatana, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sophan Jaya Kusuma.

Selain itu, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi strategis, termasuk kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan kantor pusat BJB di Bandung. Dari operasi tersebut, KPK mengamankan berbagai dokumen yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi.

Skandal ini terjadi dalam kurun 2021-2023. Dari total dana Rp409 miliar yang disiapkan BJB untuk belanja iklan di berbagai media, negara justru mengalami kerugian sekitar Rp222 miliar. Enam perusahaan periklanan tercatat menerima aliran dana jumbo, antara lain PT CKMB Rp41 miliar, PT CKSB Rp105 miliar, PT AM Rp99 miliar, PT CKM Rp81 miliar, PT BSCA Rp33 miliar, dan PT WSBE Rp49 miliar.

KPK menilai proses penunjukan agensi iklan tidak mengikuti aturan resmi pengadaan barang dan jasa. Dugaan adanya rekayasa pembayaran dan selisih anggaran pun menjadi sorotan utama dalam perkara ini. (Z-10)