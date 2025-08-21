Apakah Boleh Tes DNA Saat Hamil? Ini Faktanya!

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
Kasus Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana belakangan membuat publik ramai membicarakan tes DNA. Banyak ibu hamil pun bertanya-tanya: apakah tes DNA bisa dilakukan sebelum persalinan? Jawabannya: bisa.
Dengan kemajuan teknologi medis, tes DNA atau paternity test kini dapat dilakukan bahkan ketika bayi masih di dalam kandungan.
Menurut American Pregnancy Association (APA), tes DNA di masa kehamilan memiliki nilai:
Tes non-invasif dengan akurasi >99%. Hanya memerlukan sampel darah ibu dan ayah. Bisa dilakukan sejak usia kandungan 8 minggu.
Dilakukan pada usia 14–20 minggu. Dokter mengambil cairan ketuban dengan jarum tipis. Akurasi 99%, tetapi ada risiko kecil keguguran.
Dilakukan pada minggu ke-10–13. Dokter mengambil jaringan vili korionik melalui leher rahim. Akurasi 99%, namun 1 dari 100 prosedur berisiko keguguran.
Tes DNA hanya boleh dilakukan di laboratorium terpercaya. Tidak semua tempat memiliki standar hasil yang sama, sehingga riset dan perbandingan sebelum memutuskan sangat disarankan. (Healthline.com/Z-10)
KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Selebram Lisa Mariana pada Jumat (22/8). Pemeriksaan ini terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan di BJB.
Lisa Mariana mengaku mendapat panggilan dari KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat, 22 Agustus 2025.
Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), membuka peluang damai dengan selebgram Lisa Mariana setelah hasil tes DNA menunjukkan bahwa RK bukan ayah biologis dari anak berinisial CA.
Publik diminta berhenti berspekulasi terkait anak selebgram Lisa Mariana. Hasil tes DNA Ridwan Kamil tidak identik dengan anak Lisa Mariana
Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar, meminta masyarakat menghentikan segala bentuk spekulasi setelah hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Marian keluar.
KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Selebram Lisa Mariana pada Jumat (22/8). Pemeriksaan ini terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan di BJB.
Lisa Mariana mengaku mendapat panggilan dari KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat, 22 Agustus 2025.
Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), membuka peluang damai dengan selebgram Lisa Mariana setelah hasil tes DNA menunjukkan bahwa RK bukan ayah biologis dari anak berinisial CA.
Kuasa hukum Lisa Mariana, Jhon Boy Nababan, menyatakan pihaknya menerima dengan hasil tes DNA yang menyebut mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) bukan ayah dari anak Lisa Mariana
Publik diminta berhenti berspekulasi terkait anak selebgram Lisa Mariana. Hasil tes DNA Ridwan Kamil tidak identik dengan anak Lisa Mariana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved