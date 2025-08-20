Lisa Mariana tidak Terima Hasil Tes DNA Anaknya tak Cocok dengan Ridwan Kamil

Lisa Mariana.(Dok. Instagram Lisa Mariana)

PENYIDIK Bareskrim Polri resmi mengumumkan hasil tes DNA yang membandingkan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), dengan anak selebgram Lisa Mariana berinisial CA. Hasilnya, tidak ditemukan kecocokan genetik antara keduanya.

Dalam unggahan di Instagram, Lisa meragukan hasil tersebut. Dia mengklaim terjadi kecurangan dari hasil DNA itu, dia tidak menjelaskan detail kecurangan yang dimaksudnya, namun Lisa menegaskan tidak akan tinggal diam akan kecurangan.

"Tidak akan ku biarkan kecurangan terjadi. Jadi udah pak jangan berkeras hati, tadi minta-minta perdamaian bagaimana ini. Ke rumah saya aja deh, capek saya, sakit kepala saya. Tanggung jawab di akhirat ya," ucap Lisa dalam video story di akun Instagram pribadinya, Rabu (20/8).

Sebelum mengunggah video singkat di Instagram, Lisa melakukan live TikTok tak lama setelah pengumuman resmi dari kepolisian, Lisa tampak emosional dan tidak terima bahwa anak perempuannya, CA, bukan anak biologis Ridwan Kamil.

Tidak hanya itu, Lisa juga menyampaikan bahwa dirinya akan hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 22 Agustus 2025. Ia mengeklaim akan menjadi saksi dan menyebut akan membongkar hal-hal lain yang lebih besar.

"Tanggal 22 saya dipanggil kpk untuk menjadi saksi. Saya juga bingung kenapa ada bersurat KPK. Ini blm final, saya bongkar setuntas-tuntasnya. Jangan biarkan ada kecurangan di sini. Kalau bukan benih dia, benih siapa? Benih tuyul?" Tegas Lisa. (H-3)