Lisa Mariana Akan Diperiksa KPK Terkait Korupsi BJB

Lisa Mariana(Metrotvnews/Siti Yona)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Selebram Lisa Mariana pada Jumat (22/8). Pemeriksaan ini terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan di BJB.

"Benar (Lisa dipanggil). (Terkait kasus) Bank Jabar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada Metrotvnews.com, Rabu (20/8).

Fitroh belum bisa memerinci informasi yang mau diulik dari keterangan Lisa. Lisa telah mengonfirmasi kehadirannya. Kepastian itu ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya @lisamarianaaa, setelah menanggapi hasil tes DNA yang diumumkan Polri bahwa mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), bukan ayah biologis anaknya, CA.

KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, yakni, Eks Dirut BJB Yuddy Renaldi, Divisi Corsec BJB Widi Hartono, Pengendali Agensi Antedja Muliatana dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan, Pengendali Agensi BSC Advertising dan WSBE Suhendrik, dan Pengendali Agensi CKMB dan CKSB Sophan Jaya Kusuma.

KPK juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk rumah Ridwan Kamil, untuk mencari barang bukti. Dari rumah tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen terkait kasus ini. Penggeledahan juga dilakukan di Kantor Pusat Bank BJB di Bandung.

Kerugian negara akibat dugaan korupsi ini diperkirakan mencapai Rp222 miliar. Praktik rasuah ini terjadi sepanjang 2021 hingga 2023, dengan total anggaran iklan yang disiapkan BJB mencapai Rp409 miliar. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk penayangan iklan di televisi, media cetak, dan platform digital. (P-4)