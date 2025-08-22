OTT Immanuel Ebenezer, Pengamat Singgung Bersih-bersih Pendukung Rezim Lama

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PAKAR hukum pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Noel terjerat OTT terkait dugaan pemerasan sertifikasi K3.
Azmi mempertanyakan ditangkapnya Noel ini murni keadilan atau upaya pembersihan pendukung rezim lama. Diketahui, Noel merupakan pendukung Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.
"Seorang yang selama ini tampil sebagai wajah ideal pembela rezim lama kini justru terjerat di pusaran proses hukum lembaga anti rasuah dugaan telah terjadi peristiwa korupsi sehingga dapat menimbulkan pertanyaan, apakah ini murni kehandalan penggalian informasi kinerja KPK, atau sinyal pragmentasi pergeseran arus di istana, dari kelompok tertentu atau faksi kekuasaan tertentu kah?," kata Azmi melalui keterangannya, Jumat (22/8).
Azmi menilai di satu sisi, Noel dikenal vokal di ruang publik membela pekerja. Namun, dengan dugaan pemerasan yang menjeratnya muncul pertanyaan kasus itu murni penegakan hukum atau ada upaya menyingkirkan Noel.
“Tentu, setiap OTT bisa dibaca bukan hanya sebagai penegakan hukum, tetapi juga dapat sebagai penanda siapa yang sedang disingkirkan dari panggung pentas politik," katanya.
Azmi meminta KPK untuk profesional dan transparan dalam mengungkap kasus ini. Ia mengatakan publik menunggu KPK menjadi adil dan bukan alat untuk pembersihan lingkaran kekuasaan.
"Publik tidak boleh lagi terjebak pada drama panggung permasalahan yang lewat silih berganti dengan adanya fenomena kasus, karenanya KPK kini diuji, untuk semakin berani dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya," katanya. (H-4)
Partai Gerindra mencabut keanggotaan Immanuel Ebenezer (Noel) setelah ditetapkan tersangka KPK. Sugiono pastikan KTA Noel resmi dicabut.
Noel, sapaan karib Immanuel Ebenezer bukan merupakan anggota aktif, baik dalam kepengurusan maupun kegiatan partai.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Setyo menyebut meladeni bantahan Noel tidak penting dalam penanganan perkara. Pencarian bukti untuk memastikan kasus pemerasan ini bisa dibawa ke persidangan dinilai lebih penting.
Tersangka itu mengaku cuma memiliki satu mobil yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp75,2 juta. Data lain yang dicatatkan yakni kas dan setara kas senilai Rp2,2 miliar.
KPK akan melakukan penelusuran aset untuk mencari barang yang diduga berkaitan dengan perkara, dan masih disembunyikan.
Keterangan dari Lisa nantinya akan dikonfirmasi kepada RK. Terbilang, kata Asep, Lisa mengaku menerima uang terkait perkara, yang berkaitan dengan RK.
Warga Pati juga berencana menggelar aksi demontrasi di depan Gedung Merah Putih di Jakarta pada 3-4 September mendatang.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Hidupkan kembali pengetatan remisi seperti PP 99. Terdapat dugaan adanya praktik jual-beli remisi. Sanksi pidana bagi Setnov cerminkan ketidakadilan.
Setyo menyebut meladeni bantahan Noel tidak penting dalam penanganan perkara. Pencarian bukti untuk memastikan kasus pemerasan ini bisa dibawa ke persidangan dinilai lebih penting.
Tersangka itu mengaku cuma memiliki satu mobil yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp75,2 juta. Data lain yang dicatatkan yakni kas dan setara kas senilai Rp2,2 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved