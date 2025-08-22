Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Rahmatul Fajri
22/8/2025 11:03
OTT Immanuel Ebenezer, Pengamat Singgung Bersih-bersih Pendukung Rezim Lama
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer(Dok.MI)

PAKAR hukum pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Noel terjerat OTT terkait dugaan pemerasan sertifikasi K3.

Azmi mempertanyakan ditangkapnya Noel ini murni keadilan atau upaya pembersihan pendukung rezim lama. Diketahui, Noel merupakan pendukung Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

"Seorang yang selama ini tampil sebagai wajah ideal pembela rezim lama kini justru terjerat di pusaran proses hukum lembaga anti rasuah dugaan telah terjadi peristiwa korupsi sehingga  dapat menimbulkan pertanyaan, apakah ini murni kehandalan penggalian informasi  kinerja KPK, atau sinyal pragmentasi pergeseran arus di istana, dari kelompok tertentu atau faksi kekuasaan tertentu kah?," kata Azmi melalui keterangannya, Jumat (22/8).

Azmi menilai di satu sisi, Noel dikenal vokal di ruang publik membela pekerja. Namun, dengan dugaan pemerasan yang menjeratnya muncul pertanyaan kasus itu murni penegakan hukum atau ada upaya menyingkirkan Noel.

“Tentu, setiap OTT bisa dibaca bukan hanya sebagai penegakan hukum, tetapi juga dapat sebagai penanda siapa yang sedang disingkirkan dari panggung pentas politik," katanya.

Azmi meminta KPK untuk profesional dan transparan dalam mengungkap kasus ini. Ia mengatakan publik menunggu KPK menjadi adil dan bukan alat untuk pembersihan lingkaran kekuasaan.

"Publik tidak boleh lagi terjebak pada drama panggung permasalahan yang lewat silih berganti dengan adanya fenomena kasus, karenanya KPK kini diuji, untuk semakin berani dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya," katanya. (H-4)

 



Editor : Indriyani Astuti
