KPK Bantah Noel Ebenezer Masuk Rumah Sakit Usai Kena OTT

BEREDAR foto Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Gambar itu disertai narasi Noel sakit dan harus dirawat usai tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan gambar dan narasi tersebut hoaks. Noel dipastikan dalam kondisi sehat.
"Foto tersebut kami pastikan bukan di KPK. Kondisi yang bersangkutan (Noel) saat ini dinyatakan sehat," kata Budi melalui keterangan tertulis, Jumat (22/8).
Noel hingga kini masih menjalani pemeriksaan. KPK segera mengumumkan status hukum Wamenaker itu.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut pihaknya juga menyita uang dalam OTT ini. Selain itu, ada juga puluhan kendaraan yang lebih dulu diambil KPK.
OTT Noel terjadi pada Rabu, 20 Agustus 2025, malam. Noel diduga terjerat kasus pemerasan.
“Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," ujar Fitroh melalui keterangan tertulis, Kamis, 21 Agustus 2025.
KPK memiliki aturan main 1x24 jam untuk menentukan status hukum. Informasi lengkap dipaparkan melalui konferensi pers. (Can/P-3)
Setyo menyebut meladeni bantahan Noel tidak penting dalam penanganan perkara. Pencarian bukti untuk memastikan kasus pemerasan ini bisa dibawa ke persidangan dinilai lebih penting.
Tersangka itu mengaku cuma memiliki satu mobil yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp75,2 juta. Data lain yang dicatatkan yakni kas dan setara kas senilai Rp2,2 miliar.
KPK akan melakukan penelusuran aset untuk mencari barang yang diduga berkaitan dengan perkara, dan masih disembunyikan.
Padahal, kata dia, penindakan hukum yang dilakukan KPK penting untuk memperbaiki instansi yang sebelumnya dipimpin Noel.
Tanak mengatakan, pihaknya berpeluang menerapkan pasal pencucian uang ke Irvian ‘Sultan’. Itu, kata dia, tergantung dari perkembangan penyidikan.
Noel, sapaan karib Immanuel Ebenezer bukan merupakan anggota aktif, baik dalam kepengurusan maupun kegiatan partai.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
