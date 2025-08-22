KPK Bantah Noel Ebenezer Masuk Rumah Sakit Usai Kena OTT

Logo KPK.(Antara)

BEREDAR foto Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Gambar itu disertai narasi Noel sakit dan harus dirawat usai tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan gambar dan narasi tersebut hoaks. Noel dipastikan dalam kondisi sehat.

"Foto tersebut kami pastikan bukan di KPK. Kondisi yang bersangkutan (Noel) saat ini dinyatakan sehat," kata Budi melalui keterangan tertulis, Jumat (22/8).

Baca juga : OTT Immanuel Ebenezer, Pengamat Singgung Bersih-bersih Pendukung Rezim Lama

Noel hingga kini masih menjalani pemeriksaan. KPK segera mengumumkan status hukum Wamenaker itu.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut pihaknya juga menyita uang dalam OTT ini. Selain itu, ada juga puluhan kendaraan yang lebih dulu diambil KPK.

OTT Noel terjadi pada Rabu, 20 Agustus 2025, malam. Noel diduga terjerat kasus pemerasan.

“Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," ujar Fitroh melalui keterangan tertulis, Kamis, 21 Agustus 2025.

KPK memiliki aturan main 1x24 jam untuk menentukan status hukum. Informasi lengkap dipaparkan melalui konferensi pers. (Can/P-3)