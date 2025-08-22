Istana Sudah Siapkan Pengganti Noel di Kursi Wamenaker?

Headline
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto belum menyiapkan pengganti Immanuel Ebenezer (Noel) sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker). Hal ini buntut Noel terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Belum (menentukan penggantinya). Kan masih ada menterinya," ujar Pras sapaan akrabnya, kepada Metrotvnews.com, Jumat (22/8).
Pras juga memastikan Presiden Prabowo belum menerbitkan surat pemberhentian Noel. Presiden, kata Pras, masih menunggu keputusan resmi dari KPK.
"Kita tunggu putusan KPK siang ini," beber Pras.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut pihaknya menyita uang dalam OTT ini. Selain itu, ada juga puluhan mobil yang lebih dahulu diambil KPK.
OTT Noel terjadi pada Rabu, 20 Agustus 2025, malam. Noel diduga terjerat kasus pemerasan.
“Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," ujar Fitroh.
KPK memiliki aturan main 1x24 jam untuk menentukan status hukum. Informasi lengkap dipaparkan melalui konferensi pers. (Bob/P-3)
Partai Gerindra mencabut keanggotaan Immanuel Ebenezer (Noel) setelah ditetapkan tersangka KPK. Sugiono pastikan KTA Noel resmi dicabut.
Noel, sapaan karib Immanuel Ebenezer bukan merupakan anggota aktif, baik dalam kepengurusan maupun kegiatan partai.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
KPK akan melakukan penelusuran aset untuk mencari barang yang diduga berkaitan dengan perkara, dan masih disembunyikan.
Setyo menyebut meladeni bantahan Noel tidak penting dalam penanganan perkara. Pencarian bukti untuk memastikan kasus pemerasan ini bisa dibawa ke persidangan dinilai lebih penting.
Tersangka itu mengaku cuma memiliki satu mobil yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp75,2 juta. Data lain yang dicatatkan yakni kas dan setara kas senilai Rp2,2 miliar.
KPK akan melakukan penelusuran aset untuk mencari barang yang diduga berkaitan dengan perkara, dan masih disembunyikan.
Padahal, kata dia, penindakan hukum yang dilakukan KPK penting untuk memperbaiki instansi yang sebelumnya dipimpin Noel.
Tanak mengatakan, pihaknya berpeluang menerapkan pasal pencucian uang ke Irvian ‘Sultan’. Itu, kata dia, tergantung dari perkembangan penyidikan.
Desakan ini menyusul pernyataan KPK bahwa praktik pungli telah berlangsung sejak 2019, dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wamenaker Imanuel Ebenezer (Noel).
