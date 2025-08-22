Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Kautsar Widya Prabowo 
22/8/2025 13:08
Istana Sudah Siapkan Pengganti Noel di Kursi Wamenaker?
Istana Negara, Jakarta.(Antara)

MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto belum menyiapkan pengganti Immanuel Ebenezer (Noel) sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker). Hal ini buntut Noel terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Belum (menentukan penggantinya). Kan masih ada menterinya," ujar Pras sapaan akrabnya, kepada Metrotvnews.com, Jumat (22/8).

Pras juga memastikan Presiden Prabowo belum menerbitkan surat pemberhentian Noel. Presiden, kata Pras, masih menunggu keputusan resmi dari KPK.

"Kita tunggu putusan KPK siang ini," beber Pras.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut pihaknya menyita uang dalam OTT ini. Selain itu, ada juga puluhan mobil yang lebih dahulu diambil KPK.

OTT Noel terjadi pada Rabu, 20 Agustus 2025, malam. Noel diduga terjerat kasus pemerasan.

“Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," ujar Fitroh.

KPK memiliki aturan main 1x24 jam untuk menentukan status hukum. Informasi lengkap dipaparkan melalui konferensi pers. (Bob/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
