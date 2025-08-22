KPK Bantah Kabar Noel Ebenezer Masuk Rumah Sakit Usai Ditangkap

Headline
BEREDAR foto Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Gambar itu disertai narasi Noel sakit dan harus dirawat usai tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan gambar dan narasi tersebut hoaks. Noel dipastikan dalam kondisi sehat.
"Foto tersebut kami pastikan bukan di KPK. Kondisi yang bersangkutan (Noel) saat ini dinyatakan sehat," kata Budi melalui keterangan tertulis, Jumat (22/8).
Noel hingga kini masih menjalani pemeriksaan. KPK segera mengumumkan status hukum Wamenaker itu.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, menyebut pihaknya juga menyita uang dalam operasi tangkap tangan (OTT) ini. Selain itu, ada juga puluhan kendaraan yang lebih dulu diambil KPK.
OTT terhadap Noel terjadi pada Rabu (20/8) malam. Dia diduga terjerat kasus pemerasan. “Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," ujar Fitroh, Kamis (21/8).
KPK punya aturan main 1x24 jam untuk menentukan status hukum. Pun informasi lengkap terkait perkembangan kasus tersebut segera disampaikan melalui konferensi pers. (Can/P-2)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Setyo menyebut meladeni bantahan Noel tidak penting dalam penanganan perkara. Pencarian bukti untuk memastikan kasus pemerasan ini bisa dibawa ke persidangan dinilai lebih penting.
Tersangka itu mengaku cuma memiliki satu mobil yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp75,2 juta. Data lain yang dicatatkan yakni kas dan setara kas senilai Rp2,2 miliar.
Partai Gerindra mencabut keanggotaan Immanuel Ebenezer (Noel) setelah ditetapkan tersangka KPK. Sugiono pastikan KTA Noel resmi dicabut.
KPK akan melakukan penelusuran aset untuk mencari barang yang diduga berkaitan dengan perkara, dan masih disembunyikan.
Padahal, kata dia, penindakan hukum yang dilakukan KPK penting untuk memperbaiki instansi yang sebelumnya dipimpin Noel.
