KPK Bantah Kabar Noel Ebenezer Masuk Rumah Sakit Usai Ditangkap

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer .(Antara)

BEREDAR foto Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Gambar itu disertai narasi Noel sakit dan harus dirawat usai tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan gambar dan narasi tersebut hoaks. Noel dipastikan dalam kondisi sehat.

"Foto tersebut kami pastikan bukan di KPK. Kondisi yang bersangkutan (Noel) saat ini dinyatakan sehat," kata Budi melalui keterangan tertulis, Jumat (22/8).

Noel hingga kini masih menjalani pemeriksaan. KPK segera mengumumkan status hukum Wamenaker itu.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, menyebut pihaknya juga menyita uang dalam operasi tangkap tangan (OTT) ini. Selain itu, ada juga puluhan kendaraan yang lebih dulu diambil KPK.

OTT terhadap Noel terjadi pada Rabu (20/8) malam. Dia diduga terjerat kasus pemerasan. “Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," ujar Fitroh, Kamis (21/8).

KPK punya aturan main 1x24 jam untuk menentukan status hukum. Pun informasi lengkap terkait perkembangan kasus tersebut segera disampaikan melalui konferensi pers. (Can/P-2)