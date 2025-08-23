KPK Akui Lisa Mariana Diminta Jelaskan Aliran Dana Kasus BJB

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Selebgram Lisa Mariana (LM) pada Jumat, 22 Agustus 2025. Permintaan keterangan terhadap Lisa terkait dugaan adanya aliran dana dalam kasus dugaan rasuah pengadaan iklan di PT Bank BJB.
“Saksi LM diperiksa terkait aliran-aliran uang dalam perkara BJB,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Sabtu (23/8).
Budi enggan merinci total uang yang diterima Lisa terkait kasus ini. Keterangan KPK senada dengan pernyataan Lisa usai dimintai keterangan.
Lisa mengaku telah menerima dana terkait perkara ini. Uang yang masuk ke kantongnya disebut berkaitan dengan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, meski bukan tersangka dalam kasus ini.
“Saya menjadi saksi pemeriksaan BJB Ridwan Kamil, ya,” kata Lisa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8).
Lisa tidak memerinci pertanyaan penyidik kepadanya. Sebagian pertanyaan disebut soal aliran dana dari Ridwan Kamil. “Saya enggak bisa sebut nominalnya, ya,” ucap Lisa.
Lisa mengaku menerima uang itu untuk kebutuhan anaknya. Dia mengeklaim telah kooperatif kepada penyidik KPK. “Ya kan (uangnya) buat anak saya,” ujar Lisa. (Can/P-2)
Keterangan dari Lisa nantinya akan dikonfirmasi kepada RK. Terbilang, kata Asep, Lisa mengaku menerima uang terkait perkara, yang berkaitan dengan RK.
KPK sudah menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus ini. Salah satunya, yakni rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (22/8/2025), memanggil selebgram Lisa Mariana (LM) untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB.
