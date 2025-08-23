KPK Akui Lisa Mariana Diminta Jelaskan Aliran Dana Kasus BJB

Juru bicara KPK Budi Prasetyo .(Antara)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Selebgram Lisa Mariana (LM) pada Jumat, 22 Agustus 2025. Permintaan keterangan terhadap Lisa terkait dugaan adanya aliran dana dalam kasus dugaan rasuah pengadaan iklan di PT Bank BJB.

“Saksi LM diperiksa terkait aliran-aliran uang dalam perkara BJB,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Sabtu (23/8).

Budi enggan merinci total uang yang diterima Lisa terkait kasus ini. Keterangan KPK senada dengan pernyataan Lisa usai dimintai keterangan.

Lisa mengaku telah menerima dana terkait perkara ini. Uang yang masuk ke kantongnya disebut berkaitan dengan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, meski bukan tersangka dalam kasus ini.

“Saya menjadi saksi pemeriksaan BJB Ridwan Kamil, ya,” kata Lisa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8).

Lisa tidak memerinci pertanyaan penyidik kepadanya. Sebagian pertanyaan disebut soal aliran dana dari Ridwan Kamil. “Saya enggak bisa sebut nominalnya, ya,” ucap Lisa.

Lisa mengaku menerima uang itu untuk kebutuhan anaknya. Dia mengeklaim telah kooperatif kepada penyidik KPK. “Ya kan (uangnya) buat anak saya,” ujar Lisa. (Can/P-2)