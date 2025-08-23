Selain Terima 3 Miliar, Immanuel Ebenezer juga Dapat Motor Ducati Bodong

Ilustrasi(Antara)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel tak hanya menerima aliran uang Rp 3 miliar terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Noel juga menerima kendaraan roda dua dengan merek Ducati.

“Peran IEG (Immanuel Ebenezer) adalah dia tahu (praktik) itu, dan membiarkan bahkan kemudian meminta. Jadi artinya proses yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dikatakan sepengetahuan oleh IEG,” ungkap Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam Konferensi Pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8).

Saat ditanya seperti apa spesifikasi motor yang diterima Noel, Setyo mengatakan tak terlalu ingat. Namun, dia menyebut, motor Ducati itu belum didaftarkan secara resmi pada negara

“Kalau tidak salah B 2445 warna biru Ducati, tapi itu sebenarnya plat itu adalah yang suratnya belum ada,” imbuhnya.

Setyo menduga motor tersbeut dibeli secara ilegal off the road pada April 2025 sehingga tidak dilengkapi surat BPKB dan STNK.

“Dibeli secara off the road. Kalau tidak salah dibeli pada April, tapi sampai sekarang belum dilakukan proses pengurusan BPKB maupun STNK,” tuturnya.

Berdasarkan fakta tersebut, Setyo menduga pembelian motor dengan cara tersebut disengaja agar tidak diketahui dan kemudian bisa dipasang plat kosong.

“Ini setidaknya mengindikasikan supaya tidak diketahui dulu kemudian dipasang plat yang kosong, tidak tahu dapatnya dari mana, nanti akan didalami, tapi proses pengurusan di samsat belum dilakukan,” imbuh Setyo.

Sebelumnya, KPK mengungkap korupsi Wamenaker dengan menangkap 11 orang sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kementerian Ketenagakerjaan.

KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM. (E-3)