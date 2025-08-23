Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Partai Buruh soal Korupsi Immanuel Ebenezer: Dia adalah Sahabat

Rahmatul Fajri
23/8/2025 12:43
Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal(Antara)

Presiden Partai Buruh dan KSPI Said Iqbal mengaku prihatin atas ditetapkannya Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikasi K3. Said mendukung Noel untuk menjalani proses hukum yang menimpanya.

"Sebagai sahabat, kami prihatin sekaligus terkejut dengan kabar yang menimpa Bang Noel, yang selama ini dikenal banyak membantu buruh dan masyarakat kecil. Tentu kami berharap Bang Noel kooperatif, sabar, serta menjelaskan permasalahan ini apa adanya," ujar Said, melalui keterangannya, Sabtu (23/8). 

Said mengingatkan bahwa setiap pejabat publik, termasuk aktivis buruh, berpotensi menghadapi godaan atau bahkan dijebak oleh praktik kotor, terutama saat berhadapan dengan persoalan besar seperti perizinan K3, pengelolaan limbah B3, atau penyelesaian upah dan pesangon yang melanggar aturan. Godaan itu kerap datang dalam bentuk iming-iming uang.

Baca juga : Cuma dalam 2 Hari, KPK Sita 22 Kendaraan dan Uang Immanuel Ebenezer

"Partai Buruh dan KSPI menegaskan, mari kita lawan korupsi bersama-sama. Jadikan kasus Wamenaker sebagai pelajaran penting, dan jangan berhenti menegakkan aturan serta memperkuat gerakan antikorupsi di negeri ini," tegas Said.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik pemerasan sertifikat K3 sudah berlangsung sejak 2019 hingga 2025. Adapun, total uang yang terkumpul dari praktik ini mencapai Rp81 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp3 miliar mengalir ke Noel pada 2024.

KPK menetapkan sebelas tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah:

  1. Immanuel Ebenezer
  2. Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Irvian Bobby Mahendro
  3. Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Gerry Aditya Herwanto Putra
  4. Sub Koordinator Keselamatan Kerja Ditjen Bina K3 Subhan
  5. Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Anita Kusumawati.
  6. Ditjen Binwasnaker dan K3 Fahrurozi
  7. Direktur Bina Kelembagaan Hery Sutanto
  8. Subkoordinator Sekarsari Kartika Putri
  9. Koordinator Supriadi
  10. Temurila PT KEM Indonesia
  11. Miki Mahfud PT KEM Indonesia

(E-3)



Editor : Andhika
