Partai Buruh soal Korupsi Immanuel Ebenezer: Dia adalah Sahabat

Presiden Partai Buruh dan KSPI Said Iqbal mengaku prihatin atas ditetapkannya Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikasi K3. Said mendukung Noel untuk menjalani proses hukum yang menimpanya.

"Sebagai sahabat, kami prihatin sekaligus terkejut dengan kabar yang menimpa Bang Noel, yang selama ini dikenal banyak membantu buruh dan masyarakat kecil. Tentu kami berharap Bang Noel kooperatif, sabar, serta menjelaskan permasalahan ini apa adanya," ujar Said, melalui keterangannya, Sabtu (23/8).

Said mengingatkan bahwa setiap pejabat publik, termasuk aktivis buruh, berpotensi menghadapi godaan atau bahkan dijebak oleh praktik kotor, terutama saat berhadapan dengan persoalan besar seperti perizinan K3, pengelolaan limbah B3, atau penyelesaian upah dan pesangon yang melanggar aturan. Godaan itu kerap datang dalam bentuk iming-iming uang.

"Partai Buruh dan KSPI menegaskan, mari kita lawan korupsi bersama-sama. Jadikan kasus Wamenaker sebagai pelajaran penting, dan jangan berhenti menegakkan aturan serta memperkuat gerakan antikorupsi di negeri ini," tegas Said.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik pemerasan sertifikat K3 sudah berlangsung sejak 2019 hingga 2025. Adapun, total uang yang terkumpul dari praktik ini mencapai Rp81 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp3 miliar mengalir ke Noel pada 2024.

KPK menetapkan sebelas tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah:

Immanuel Ebenezer Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Irvian Bobby Mahendro Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Gerry Aditya Herwanto Putra Sub Koordinator Keselamatan Kerja Ditjen Bina K3 Subhan Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Anita Kusumawati. Ditjen Binwasnaker dan K3 Fahrurozi Direktur Bina Kelembagaan Hery Sutanto Subkoordinator Sekarsari Kartika Putri Koordinator Supriadi Temurila PT KEM Indonesia Miki Mahfud PT KEM Indonesia

