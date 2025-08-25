KPK Abaikan Pernyataan Noel yang Menolak Disebut Terjaring OTT

Ilustrasi.(dok.MI)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) ogah memusingkan bantahan eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel, yang membantah terjerat operasi tangkap tangan (OTT). Lembaga Antirasuah menilai bantahan itu wajar dilakukan tersangka.

“Bantahan itu hak tersangka,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto melalui keterangan tertulis, Senin (25/8).

Noel terjerat kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). KPK menegaskan memiliki bukti kuat bahwa Noel terjaring dalam rangkaian OTT, beberapa waktu lalu.

Setyo menyebut meladeni bantahan Noel tidak penting dalam penanganan perkara. Pencarian bukti untuk memastikan kasus pemerasan ini bisa dibawa ke persidangan dinilai lebih penting.

“Paling penting adalah penyidik bisa membuktikan perbuatan melawan hukumnya,” ucap Setyo.

Noel membantah terjerat OTT, saat hendak dibawa ke mobil tahanan. Dalam kesempatan itu, Noel turut meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, masyarakat Indonesia, dan keluarganya.

Noel juga sempat berteriak meminta amnesti dari Presiden saat hendak masuk ke mobil tahanan. Noel merupakan wakil menteri pertama yang ditangkap KPK dalam periode pemerintahan saat ini.

KPK menetapkan sebelas tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Irvian Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Gerry Aditya Herwanto Putra, Sub Koordinator Keselamatan Kerja Ditjen Bina K3 Subhan, dan Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Anita Kusumawati.

Lalu, Ditjen Binwasnaker dan K3 Fahrurozi, Direktur Bina Kelembagaan Hery Sutanto, Subkoordinator Sekarsari Kartika Putri, Koordinator Supriadi, dan dua pihak PT KEM Indonesia Temurila serta Miki Mahfud.

Irvian merupakan orang yang banyak menerima uang pemerasan dalam kasus ini. Irvian bahkan disebut ‘sultan’ oleh Noel.

Sebanyak 22 kendaraan sudah disita KPK, atas OTT ini. Barang bukti terkait Noel adalah uang Rp3 miliar dan Motor Ducati berwarna biru. (Can/P-3)