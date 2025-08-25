Irvian ‘Sultan’ Dapat Rp69 Miliar, KPK Pelajari Fakta Kasus

Ilustrasi.(MI)

KOORDINATOR Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Irvian Bobby Mahendro diduga menerima Rp69 miliar hasil pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Orang yang dipanggil ‘sultan’ oleh eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel itu sejatinya cuma memiliki aset Rp3,9 miliar berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, pihaknya akan mempelajari kasus ini atas kejanggalan aset yang dimiliki Irvian ‘Sultan’. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa saksi sampai ahli.

“Penyidik dan jaksa selaku penuntut umum akan mempelajari setiap fakta perbuatan dari keterangan yang diperoleh dari saksi, ahli, tersangka, dan alat bukti yang diperoleh,” kata Tanak kepada Metrotvnews.com, Senin (25/8).

Tanak mengatakan, pihaknya berpeluang menerapkan pasal pencucian uang ke Irvian ‘Sultan’. Itu, kata dia, tergantung dari perkembangan penyidikan.

“Akan menerapkan peraturan dan pasal yang tepat untuk disangkakan kepada mereka sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan,” ucap Tanak.

KPK menetapkan sebelas tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Irvian Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Gerry Aditya Herwanto Putra, Sub Koordinator Keselamatan Kerja Ditjen Bina K3 Subhan, dan Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Anita Kusumawati.

Lalu, Ditjen Binwasnaker dan K3 Fahrurozi, Direktur Bina Kelembagaan Hery Sutanto, Subkoordinator Sekarsari Kartika Putri, Koordinator Supriadi, dan dua pihak PT KEM Indonesia Temurila serta Miki Mahfud.

Irvian merupakan orang yang banyak menerima uang pemerasan dalam kasus ini. Irvian bahkan disebut ‘sultan’ oleh Noel.

Sebanyak 22 kendaraan sudah disita KPK, atas OTT ini. Barang bukti terkait Noel adalah uang Rp3 miliar dan Motor Ducati berwarna biru. (Can/P-3)