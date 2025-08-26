Headline
Sejarah Baru Perhajian Indonesia

Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.

M Ilham Ramadhan Avisena
26/8/2025 18:24
Ditanya Soal Noel, Prabowo: Sudah Diurus Semua
Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer(Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah membereskan permasalahan Immanuel Ebenezer, eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang kini menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sudah diurus semuanya itu. Ya? oke," ujar Prabowo kepada pewarta seusai meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Mahar Mardjono, Jakarta, Selasa (26/8).

Kendati begitu Prabowo belum mau menyebutkan kapan pengisian kursi wakil menteri ketenagakerjaan itu akan diumumkan. Kepala Negara juga enggan menyampaikan siapa yang akan menggantikan Immanuel. 

"Ada nanti (penggantinya), tenang aja," kata Prabowo. 

Diketahui Noel, sapaan karib Immanuel, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam dugaan pemerasan sertifikasi K3, lembaga antirasuah menetapkan 10 orang lain sebagai tersangka.(M-2)



Editor : Siti Retno Wulandari
