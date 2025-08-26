Ditanya Soal Noel, Prabowo: Sudah Diurus Semua

Headline
PRESIDEN Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah membereskan permasalahan Immanuel Ebenezer, eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang kini menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sudah diurus semuanya itu. Ya? oke," ujar Prabowo kepada pewarta seusai meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Mahar Mardjono, Jakarta, Selasa (26/8).
Kendati begitu Prabowo belum mau menyebutkan kapan pengisian kursi wakil menteri ketenagakerjaan itu akan diumumkan. Kepala Negara juga enggan menyampaikan siapa yang akan menggantikan Immanuel.
"Ada nanti (penggantinya), tenang aja," kata Prabowo.
Diketahui Noel, sapaan karib Immanuel, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam dugaan pemerasan sertifikasi K3, lembaga antirasuah menetapkan 10 orang lain sebagai tersangka.(M-2)
Menteri perburuhan yang pertama usai kemerdekaan adalah sosok perempuan pejuang yaitu SK Trimurti yang diangkat pada tahun 1947-1949
KPK secara resmi telah menetapkan Wamenaker Noel bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan negurusan sertifikasi K3, Jumat (22/8).
Noel menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama yang tersangkut korupsi.
Pakar hukum justru mendorong Presiden Prabowo dan penegak hukum untuk memperberat hukuman Noel.
Profil Immanuel Ebenezer, dari relawan Jokowi hingga Wakil Menteri Ketenagakerjaan, kini tersangka KPK kasus pemerasan sertifikat K3.
