Wamenaker Noel Tersangka Pemerasan, ICW: Tamparan bagi Prabowo

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel (tengah) pasca-operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025).(MI/ Usman Iskandar)

PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina mengatakan penangkapan Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan tamparan bagi Presiden Prabowo Subianto. Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (20/8) malam, atas dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

"Dugaan keterlibatan Immanuel Ebenezer yang belum setahun menjabat sebagai Wamenaker patut mendapat perhatian khusus. Menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama yang tersangkut korupsi di masa jabatan yang sangat singkat, dugaan keterlibatan Immanuel sepatutnya menjadi tamparan bagi Presiden Prabowo Subianto," kata Almas, melalui keterangannya, Jumat (22/8).

Baca juga : Permintaan Amnesti Noel ke Presiden Dinilai Ngaco dan Tidak Tahu Malu

Hasil Produk Bagi-bagi Kursi

Almas mengatakan pemberantasan korupsi tidak cukup dengan janji manis, tetapi aksi nyata seperti menimbang rekam jejak, kompetensi, dan integritas jajaran kabinet. Ia menilai penunjukan Noel sebagai Wamenaker adalah produk bagi-bagi kursi kementerian kepada pendukung Prabowo-Gibran saat pemilu.

Baca juga : Wamenaker Kena OTT, DPR: Ibarat Gol Bunuh Diri bagi Pemerintah

Ia mengatakan seharusnya komitmen memerangi korupsi penting dimulai dengan bersih-bersih kementerian dan lembaga negara. Presiden seharusnya memilih orang dengan kompetensi dan visi mereformasi, bukan korupsi.

"Alih-alih melakukan pembenahan terhadap korupsi yang KPK sebut berlangsung lama di Kemenaker, Immanuel justru diduga terlibat dalam pemerasan berjamaah di Kemenaker," katanya.

Wamenaker Noel dan 10 orang lainnya yang terjaring OTT KPK telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3, Jumat (22/8). Saat dihadirkan dihadapan wartawan bersama 10 tersangka lainnya, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Noel sempat berpose mengepalkan tangan sembari tersenyum. (M-1)