Prabowo Terima Pengurus DPP Golkar, Seskab Teddy Tegaskan Soliditas Koalisi

PRESIDEN Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, beserta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (27/8). Pertemuan berlangsung sekitar tiga jam dan membahas sejumlah agenda strategis pemerintahan serta arah politik ke depan.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan, pertemuan tersebut menunjukkan soliditas koalisi dalam mendukung program prioritas pemerintah.

"Diskusi yang berfokus pada kelanjutan pembangunan bangsa ini menunjukkan komitmen kuat dari koalisi untuk terus mendukung program-program prioritas pemerintah demi kesejahteraan masyarakat," ujar Teddy dalam keterangan tertulis yang disebarkan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Rabu (27/8).

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama pejabat teras partainya betemu Presiden Prabowo sekitar tiga jam di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Bahlil mengaku salah satu yang dibahas mengenai upaya mewujudkan sistem politik yang ideal.

"Khususnya program-program yang dilakukan oleh Bapak Presiden terkait dengan penegakan Pasal 33 tentang pengelolaan sumber daya alam, makanan bergizi, kemudian Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat. Termasuk di dalamnya adalah kita juga mendiskusi tentang bagaimana sistem politik yang ideal ke depan," kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan,

Ia menilai diskusi bersama Presiden berjalan sangat produktif karena tidak hanya membahas kondisi saat ini, tetapi juga arah pembangunan jangka panjang.

"Sudah barang tentu tadi kita lakukan semua dalam rangka bagaimana bisa kita mewujudkan apa yang menjadi program-program Bapak Presiden dalam asta cita," beber Bahlil.