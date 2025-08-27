Prabowo Terima Pengurus DPP Golkar, Seskab Teddy Tegaskan Soliditas Koalisi

Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, beserta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (27/8). Pertemuan berlangsung sekitar tiga jam dan membahas sejumlah agenda strategis pemerintahan serta arah politik ke depan.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan, pertemuan tersebut menunjukkan soliditas koalisi dalam mendukung program prioritas pemerintah.
"Diskusi yang berfokus pada kelanjutan pembangunan bangsa ini menunjukkan komitmen kuat dari koalisi untuk terus mendukung program-program prioritas pemerintah demi kesejahteraan masyarakat," ujar Teddy dalam keterangan tertulis yang disebarkan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Rabu (27/8).
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama pejabat teras partainya betemu Presiden Prabowo sekitar tiga jam di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Bahlil mengaku salah satu yang dibahas mengenai upaya mewujudkan sistem politik yang ideal.
"Khususnya program-program yang dilakukan oleh Bapak Presiden terkait dengan penegakan Pasal 33 tentang pengelolaan sumber daya alam, makanan bergizi, kemudian Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat. Termasuk di dalamnya adalah kita juga mendiskusi tentang bagaimana sistem politik yang ideal ke depan," kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan,
Ia menilai diskusi bersama Presiden berjalan sangat produktif karena tidak hanya membahas kondisi saat ini, tetapi juga arah pembangunan jangka panjang.
"Sudah barang tentu tadi kita lakukan semua dalam rangka bagaimana bisa kita mewujudkan apa yang menjadi program-program Bapak Presiden dalam asta cita," beber Bahlil.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan komitmen partainya untuk terus mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Penghargaan tersebut diberikan dalam upacara kenegaraan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Negara, Senin (25/8).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan aturan baru dalam pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan telah bertemu dengan pihak dari Kanada dan Rusia membahas pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menterinya menertibkan seluruh kegiatan pertambangan, baik di kawasan hutan lindung maupun tambang ilegal.
PRESIDEN Prabowo Subianto optimistis target penerima manfaat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 82,9 juta orang dapat tercapai di akhir tahun.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyindir eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang tersandung dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
PRESIDEN Prabowo Subianto mendukung perkembangan government technology (GovTech) serta inisiatif pengembangan gen bank untuk menjaga plasma nutfah Indonesia.
DPP Partai NasDem menerima kunjungan silaturahmi dari DPP PKS di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
KETUA Umum MUI Anwar Iskandar bersama Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad secara resmi meluncurkan buku tentang kiprah keislaman Prabowo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved