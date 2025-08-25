Bahlil Sebut 5 Negara Berminat Kembangkan PLTN di Indonesia

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan telah bertemu dengan pihak dari Kanada dan Rusia membahas pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia. Keduanya merupakan negara yang telah menyerahkan proposal ke pemerintah.
Sejatinya, kata Bahlil, lima negara telah menyatakan minat dan mengirimkan proposal ke pemerintah untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir di Tanah Air.
"Sekarang proposalnya lagi dipelajari. Salah satunya di antaranya kemarin adalah Kanada, Rusia," kata dia kepada pewarta di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8).
Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu mengungkapkan, pengembangan PLTN di Indonesia tak lagi menjadi opsi terakhir. Perencanaan ketenagalistrikan menempatkan PLTN sebagai penyeimbang energi. Tantangan terbesar untuk mewujudkannya adalah keberterimaan masyarakat.
Jisman menjelaskan, Nuklir kini dilihat sebagai penyeimbang untuk menjamin keandalan sistem ketenagalistrikan. Ke depan, ketika masyarakat sudah menerima, regulasi sudah siap, dan teknologi semakin matang, ruang bagi pengembangan nuklir akan semakin besar.
"Dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) terbaru yang telah disetujui DPR RI, nuklir ditempatkan sebagai penyeimbang energi," kata Jisman seperti dikutip dari siaran pers. (H-3)
Pemerintah harus mengirim tenaga ahli ke negara-negara maju yang telah mengoperasionalkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), sebagai subholding dari PT Pertamina menyatakan keinginan untuk mengembangkan PLTN di Indonesia.
Kehadiran lembaga ini ditujukan untuk mendukung percepatan transisi energi bersih dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Tanah Air.
Turino mengingatkan perlunya BUMN PT. Industri Nuklir Indonesia diberikan tanggung jawab merealisasikan pembangunan nuklir tersebut.
Investasi nuklir dunia akan naik dari saat ini USD 65 miliar per tahun menjadi USD 70 miliar per tahun pada 2030.
