Pemerintah Dukung Investasi dan Inovasi Keuangan Digital

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PEMERINTAH mendukung penuh investasi dan inovasi keuangan digital yang masuk ke Indonesia sebagai bentuk komitmen mendorong ekosistem digital.
Dukungan ini disampaikan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat menjadi panelis CFX CryptoConference (CCC) 2025, di Nuanu Creative City, Bali, Kamis (21/9), yang dihadiri para pelaku industri keuangan digital dan pemangku kebijakan.
Ajang internasional ini jadi momentum penting bagi pemerintah, pelaku industri, dan investor global untuk membahas arah pengembangan produk kripto yang mampu berintegrasi dengan lembaga keuangan resmi.
Pada diskusi panel, Todotua menyampaikan pemerintah terus berkomitmen memperkuat iklim investasi di Indonesia, termasuk investasi keuangan digital. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyiapan infrastruktur digital sekaligus perbaikan regulasi.
“Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sudah melakukan berbagai terobosan. Salah satunya mendorong strategi kawasan lewat pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri yang akan jadi destinasi investasi termasuk sektor digital seperti pusat data dan infrastruktur pendukung lainnya. Kami juga menerapkan konsep fiktif positif untuk memberikan kepastian jangka waktu perizinan," tegas Todotua.
Ia mengatakan setiap investasi yang masuk Indonesia termasuk investasi keuangan digital harus memberi manfaat nyata dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bagi pelaku industri dan masyarakat.
“Kami ingin agar investasi dan inovasi yang masuk tidak sekadar hadir, tapi juga tertib dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pengelolaan secara baik, ekosistem ekonomi dapat berjalan lebih sehat dan memberi nilai tambah bagi negara,” lanjut Todotua.
Dalam kesempatan sama, Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar mengatakan dukungan regulator pada inovasi keuangan digital termasuk aset kripto, dilakukan hati-hati agar perkembangan industri tersebut tetap kondusif.
“Regulator mendukung pengembangan aset kripto dengan memastikan proses dilakukan dalam ruang terkendali sehingga potensi risiko langsung dan tidak langsung pada sektor jasa keuangan dapat diminimalkan. Melalui pendekatan ini, inovasi tetap tumbuh tetapi tetap menjaga stabilitas ekosistem keuangan secara keseluruhan," terang Mahendra.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meyakini perkembangan aset kripto termasuk jadi perhatian pemerintah. Dia menegaskan pentingnya memberikan kepastian dan rasa percaya kepada pelaku industri bahwa regulasi akan diarahkan untuk mendukung inovasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.
“Kami ingin memberikan keyakinan bagi pelaku industri ini bahwa tidak perlu khawatir dalam menghadapi regulasi. Stablecoin akan diakomodasi, real world assets dapat dioperasionalkan, serta tokenisasi akan diatur dengan baik agar industri ini bisa tumbuh sehat dan berkontribusi bagi perekonomian,” terang Misbakhun.
Selama 2024 perkembangan industri aset kripto di Indonesia menunjukkan capaian signifikan. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp650,6 triliun, mencerminkan meningkatnya aktivitas perdagangan aset digital di dalam negeri.
Seiring dengan itu, jumlah investor kripto tumbuh pesat dengan total 22,1 juta pengguna terdaftar selama Januari-November 2024. Dari sisi instrumen yang diperdagangkan, terdapat empat aset digital dengan volume tertinggi yakni, Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), Pepe (PEPE), dan XRP (XRP). (H-2)
Penghargaan tersebut diserahkan bertepatan pada puncak Hari Indonesia Menabung Nasional dan Puncak Bulan Literasi Keuangan oleh Kemenko Perekonomian, Airlangga Hartanto.
KETUA Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menegaskan ancaman scam atau penipuan di sektor jasa keuangan bukan lagi sekadar masalah individu.
Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), sejak November 2024 hingga Agustus 2025, tercatat 225.281 laporan dengan total kerugian masyarakat mencapai sekitar Rp4,6 triliun.
Edukasi, sosialisasi, serta penguatan regulasi oleh OJK dan Satgas Waspada Investasi (SWI) cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pinjol ilegal.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan tata kelola dan manajemen risiko, baik secara internal maupun di sektor jasa keuangan nasional.
Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, yang terpilih pada Juni, meminta Trump untuk membantu mewujudkan perdamaian antara kedua Korea selama kunjungannya ke Gedung Putih.
Danantara Indonesia tengah menyiapkan penerbitan Patriot Bonds, instrumen pembiayaan yang ditujukan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan telah bertemu dengan pihak dari Kanada dan Rusia membahas pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.
IIM terus memperluas cakupan dan pendalaman manfaat program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan dampak sosial berkelanjutan.
Forum ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Turki sepanjang 2025.
Ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 4,95% (year-on-year) sepanjang 2024, menurut data BPS Jawa Barat. Pada Triwulan I-2025, pertumbuhan mencapai 4,98%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved