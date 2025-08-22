Pemkot Denpasar Kembali Raih Penghargaan Kejar Awards 2025 Tingkat Nasional dari OJK

Headline
Kota Denpasar kembali berhasil meraih penghargaan Kejar Awards 2025 untuk kategori wilayah implemetasi Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) terbaik tingkat kabupaten/kota tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Penghargaan tersebut diserahkan bertepatan pada puncak Hari Indonesia Menabung Nasional dan Puncak Bulan Literasi Keuangan oleh Kemenko Perekonomian, Airlangga Hartanto didampingi Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi kepada Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa di Auditorium Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (22/8).
Wakil Wali Kota Arya Wibawa mengatakan, penghargaan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dari upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar sebagai Kota Pendidikan. Penghargaan ini juga berkat kolaborasi antar pemerintah, sektor perbankan, OJK, dan sekolah-sekolah yang ada di Kota Denpasar.
"Kami atas nama Pemerintah Kota Denpasar mengucapkan terimakasih banyak atas dipilihnya Kota Denpasar sebagai wilayah implemetasi Kejar terbaik tingkat kabupaten/kota. Dan kami berharap melalui penghargaan yang diterima ini ke depannya kolaborasi ini semakin erat sehingga dapat meningkatkan komitmen pemerintah pada satuan pendidikan dan sektor perbankan untuk terus menggalakkan literasi keuangan khususnya di kalangan pelajar," ujar Arya Wibawa dalam rilis yang diterima Media Indonesia, Jumat (22/8).
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar, A.A. Gede Wiratama mengatakan, penghargaan Kejar Awards 2025 yang digelar OJK ini merupakan yang kedua kalinya diraih oleh Kota Denpasar. Sebelumnya diraih pada 2023 dan kali ini kami kembali meraih penghargaan Kejar Awards 2025 dengan kategori wilayah implemetasi Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) terbaik tingkat kabupaten/kota tingkat nasional.
"Dari inovasi yang kita terapkan seperti wajib memiliki buku tabungan bagi siswa membuahkan hasil yang maksimal dan tahun ini kembali meraih penghargaan Kejar Award Tahun 2025 kategori wilayah implemetasi Satu Rekening Satu Pelajar terbaik tingkat kabupaten/kota tingkat nasional. Ke depan berharap prestasi ini dapat ditingkatkan dengan menumbuhkan inovasi-inovasi yang positif bagi pelajar dan masyarakat," kata Wiratama. (H-1)
