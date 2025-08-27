Prabowo Dukung Pengembangan GovTech dan Gen Bank

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan(Dok. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto mendukung perkembangan government technology (GovTech) serta inisiatif pengembangan gen bank untuk menjaga plasma nutfah Indonesia. Presiden menegaskan pertanian Indonesia ke depan harus ditopang oleh riset dan pengelolaan yang berbasis sains.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, Presiden Prabowo menyambut baik progres GovTech yang sudah mulai diimplementasikan. Luhut menyampaikan bahwa pilot project GovTech akan dilaksanakan di Banyuwangi pada akhir September 2025 dan direncanakan dapat diluncurkan secara nasional pada 2026.

"Presiden sangat senang bahwa progres dari pada government technology itu bisa berjalan dengan baik dan kita sudah kick off kemarin dan Presiden mendukung semua tadi usulan-usulan atau penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh tim," ujarnya usai diterima Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/8).

Baca juga : Prabowo Diprediksi Jadi Pemimpin Dunia Berpengaruh Versi The Straits Times, Begini Penjelasan Tim Media Presiden

Melalui sistem GovTech, penyaluran program pemerintah seperti bantuan sosial akan semakin akurat. Teknologi face recognition dan biometrik akan digunakan untuk meminimalkan kesalahan dalam pendataan penerima manfaat, sehingga distribusi bantuan lebih tepat sasaran.

Selain itu, Ketua DEN juga menyampaikan perihal genome sequencing kepada Presiden Prabowo. Luhut menyampaikan pentingnya pembangunan gen bank untuk pertanian Indonesia. Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia perlu menjaga dan mengembangkan plasma nutfah melalui riset bibit unggul pertanian, herbal, dan hortikultura.

"Jadi salah satu yang harus kita jaga sebagai negara mega biodiversitas kita harus memiliki gen bank ya, dan itu yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden, dan beliau sangat mendukung untuk menjaga plasma nutfah Indonesia," ujar Direktur Taman Sains dan Teknologi Herbal dan Hortikultura Indonesia Sri Fatmawati.

Ketua DEN menambahkan bahwa Presiden Prabowo juga menekankan pembangunan gen bank harus sepenuhnya dikerjakan oleh anak-anak Indonesia. "Jadi saya kira Presiden betul-betul ingin melihat gen bank ini jalan untuk pertanian dan betul-betul dilakukan oleh anak-anak Indonesia," pungkas Luhut. (H-4)

