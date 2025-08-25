Headline
Sejarah Baru Perhajian Indonesia

Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Tahun Depan Beli Elpiji 3 Kg Wajib Pakai NIK

M Ilham Ramadhan Avisena
25/8/2025 20:27
Tahun Depan Beli Elpiji 3 Kg Wajib Pakai NIK
Ilustrasi(Antara)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan aturan baru dalam pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg). Mulai tahun depan, masyarakat wajib menunjukkan atau menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk membeli gas elpiji 3 kg

"Tahun depan iya (menggunakan NIK). Jadi ya kalian jangan pakai gas elpiji 3 kg lah. Saya pikir mereka dengan kesadaran, lah. Teknisnya lagi diatur," kata dia usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8). 

Penerapan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam pemberian subsidi energi. Bahlil menyampaikan, pemerintah saat ini tengah meruncingkan ketepatan subsidi itu dengan mengontrol kuota. 

"Kita nanti tetap berbasis komoditas. Nanti kita kontrol dari kuotanya. Nanti datanya data tunggal dari BPS. Teknisnya akan dirapatkan setelah disahkan APBN," pungkas Bahlil. (E-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Andhika
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved